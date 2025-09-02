Ajker Patrika
সোহরাওয়ার্দী কলেজ সাংবাদিক সমিতির নেতৃত্বে আমিরুল ও আবিদ

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
সভাপতি আমিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মো. আবিদ হোসেন স্মরণ
সভাপতি আমিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মো. আবিদ হোসেন স্মরণ

সোহরাওয়ার্দী কলেজ সাংবাদিক সমিতির নতুন নেতৃত্ব গঠিত হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ কার্যনির্বাহী কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক বাংলাদেশের আলোর আমিরুল ইসলাম, আর সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের মো. আবিদ হোসেন স্বরণ।

গতকাল ১ সেপ্টেম্বর (সোমবার) কলেজের অফিসরুমে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে সমিতির ১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড. কাকলি মুখোপাধ্যায় ও উপাধ্যক্ষ ড. ফরিদা ইসায়মিন।

মোট ২৫ জন ভোটারের মধ্যে ২১ জন ভোট প্রদান করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দৈনিক জনবাণীর নাজমুল খান সুজন। সহকারী নির্বাচন কমিশনার ছিলেন একুশে টিভির আরিফুল ইসলাম, দৈনিক আজকের পত্রিকার জুবায়ের ইসলাম এবং দৈনিক মানবকণ্ঠের ফেরদৌস সাগর।

নবগঠিত কমিটিতে অন্য সদস্যরা হলেন—সহসভাপতি ভোরের ডাকের লিখন ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার রাহিমা বেগম স্মৃতি বুলেটিন বার্তা, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাজ্জাদুল ইসলাম দৈনিক খবর সংযোগ, অর্থ সম্পাদক মো. পলাশ মিয়া দীপ্ত বার্তা, দপ্তর সম্পাদক মো. শাহরিয়ার আজিম ঢাকা ওয়াচ২৪.কম এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিপন খন্দকার দৈনিক আমাদের মাতৃভূমি নির্বাচিত হয়েছেন।

এ ছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন—লামিস তাসনিম জুহা প্রতিদিনের খবর, মো. মাহমুদুল হাসান তাফির ( দৈনিক স্বদেশকণ্ঠ) আল আমিন মোহ দৈনিক অগ্রযাত্রা প্রতিদিন।

সভাপতি আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু নেতৃত্ব দেওয়া নয়, বরং একসঙ্গে থেকে সত্য, ন্যায় ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পথে এগিয়ে যাওয়া। সমিতির ঐক্য ও পেশাদারিত্ব অটুট রাখতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করব।’

সাধারণ সম্পাদক আবিদ হোসেন বলেন, ‘এই পদ আমার জন্য গৌরবের, পাশাপাশি বড় দায়িত্বও। সংগঠনের উন্নয়ন, সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। সহকর্মীদের সহযোগিতা পেলে সমিতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাবেক নেতৃবৃন্দ, বর্তমান সদস্য এবং কলেজের অন্য শিক্ষকেরা। তাঁরা নতুন কমিটির সফলতা ও ধারাবাহিক অগ্রগতির জন্য শুভকামনা জানান।

ক্যাম্পাসশিক্ষাসাংবাদিক
