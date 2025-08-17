এস. এম. এম. মুসাব্বির উদ্দিন
রোভারিংয়ের একটি অনন্য অধ্যায় হলো র্যাম্বলিং। এটি শুধু দৈহিক অভিযাত্রা নয়; নেতৃত্ব, আত্মনির্ভরতা ও পরিবেশবান্ধব মানসিকতার নিদর্শন। প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট (পিআরএস) অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে রোভারদের হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার বা সাইকেলে ৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়।
এবার এই চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করলেন চারজন গার্ল ইন রোভার। দলটির সদস্যরা হলেন: আইরিন দেওয়ান আরোহী ও সাদিয়া ইসলাম মীম আমরা স্কাউট গ্রুপ থেকে, উম্মে হাফসা ইলমা টাইগার ওপেন স্কাউট গ্রুপ থেকে এবং বৈশাখী রায় চৌধুরী মাদারীপুর সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, মাদারীপুর থেকে।
সম্প্রতি তাঁরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে আউশকান্দি আর পি উচ্চবিদ্যালয়, লালা বাজার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উমনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদ ডাকবাংলো, জাফলং, জমিদার বাড়ি, শাহ ঈদগা মাঠ এবং জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করেন। মোট পথ পেরিয়ে তারা ১৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ র্যাম্বলিং সফলভাবে সম্পন্ন করেন।
দলটির সদস্যরা বলেছেন, ‘হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার অতিক্রম করা শুধু একটি ব্যাজ অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়; এটি আমাদের নেতৃত্ব, আত্মনিবেদন এবং রোভারিং চেতনার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। আমরা আশা করি, এই অভিজ্ঞতা এবং অনুপ্রেরণাকে সঙ্গে নিয়ে পিআরএস অর্জনের পথে আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাব।’
এই র্যাম্বলিং কেবল দৈহিক সক্ষমতা নয়, বরং মানসিক ধৈর্য, দলবদ্ধতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য তৈরি করার একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে রোভারদের জীবনে চিরস্থায়ী স্মৃতি হয়ে থাকবে।
রোভারিংয়ের একটি অনন্য অধ্যায় হলো র্যাম্বলিং। এটি শুধু দৈহিক অভিযাত্রা নয়; নেতৃত্ব, আত্মনির্ভরতা ও পরিবেশবান্ধব মানসিকতার নিদর্শন। প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট (পিআরএস) অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে রোভারদের হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার বা সাইকেলে ৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়।
এবার এই চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করলেন চারজন গার্ল ইন রোভার। দলটির সদস্যরা হলেন: আইরিন দেওয়ান আরোহী ও সাদিয়া ইসলাম মীম আমরা স্কাউট গ্রুপ থেকে, উম্মে হাফসা ইলমা টাইগার ওপেন স্কাউট গ্রুপ থেকে এবং বৈশাখী রায় চৌধুরী মাদারীপুর সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, মাদারীপুর থেকে।
সম্প্রতি তাঁরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে আউশকান্দি আর পি উচ্চবিদ্যালয়, লালা বাজার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উমনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদ ডাকবাংলো, জাফলং, জমিদার বাড়ি, শাহ ঈদগা মাঠ এবং জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করেন। মোট পথ পেরিয়ে তারা ১৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ র্যাম্বলিং সফলভাবে সম্পন্ন করেন।
দলটির সদস্যরা বলেছেন, ‘হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার অতিক্রম করা শুধু একটি ব্যাজ অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়; এটি আমাদের নেতৃত্ব, আত্মনিবেদন এবং রোভারিং চেতনার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। আমরা আশা করি, এই অভিজ্ঞতা এবং অনুপ্রেরণাকে সঙ্গে নিয়ে পিআরএস অর্জনের পথে আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাব।’
এই র্যাম্বলিং কেবল দৈহিক সক্ষমতা নয়, বরং মানসিক ধৈর্য, দলবদ্ধতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য তৈরি করার একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে রোভারদের জীবনে চিরস্থায়ী স্মৃতি হয়ে থাকবে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের উপজেলা/থানা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের বেতন নবম গ্রেডে উন্নীতকরণের দাবি জানিয়েছেন। আজ শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানায় বাংলাদেশ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার অ্যাসোসিয়েশন...১৩ ঘণ্টা আগে
আমি ধানমন্ডি গভ বয়েজ হাই স্কুল থেকে এসএসসি এবং নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছি। পরবর্তী সময়ে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) থেকে বিএসসি করেছি।১ দিন আগে
তুমি কি কখনো ভেবেছ, ইংরেজির ‘cat’ আর ‘cake’ শব্দ দুটো দেখতে অনেকটা একই। কিন্তু কেন উচ্চারণে পুরো আলাদা? কিংবা ‘ship’ আর ‘sheep’—দুটি শব্দের মাঝেও সামান্য পার্থক্য কীভাবে এত বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে? এসবের পেছনে লুকিয়ে থাকে একটা বিশেষ ‘কথার ম্যাজিক’, যার নাম—ফোনেটিকস।১ দিন আগে
ওমানের সুলতান সরকার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য, ফুল ফান্ডেড বা সম্পূর্ণ অর্থায়িত স্কলারশিপের ঘোষণা দিয়েছে। এই স্কলারশিপের অধীনে শিক্ষার্থীরা ‘ওমানি প্রোগ্রাম ফর কালচারাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক কো-অপারেশন’-এর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন।২ দিন আগে