হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার

এস. এম. এম. মুসাব্বির উদ্দিন
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ২৫
রোভারিংয়ের একটি অনন্য অধ্যায় হলো র‍্যাম্বলিং। এটি শুধু দৈহিক অভিযাত্রা নয়; নেতৃত্ব, আত্মনির্ভরতা ও পরিবেশবান্ধব মানসিকতার নিদর্শন। প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট (পিআরএস) অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে রোভারদের হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার বা সাইকেলে ৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়।

এবার এই চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করলেন চারজন গার্ল ইন রোভার। দলটির সদস্যরা হলেন: আইরিন দেওয়ান আরোহী ও সাদিয়া ইসলাম মীম আমরা স্কাউট গ্রুপ থেকে, উম্মে হাফসা ইলমা টাইগার ওপেন স্কাউট গ্রুপ থেকে এবং বৈশাখী রায় চৌধুরী মাদারীপুর সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, মাদারীপুর থেকে।

সম্প্রতি তাঁরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে আউশকান্দি আর পি উচ্চবিদ্যালয়, লালা বাজার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উমনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদ ডাকবাংলো, জাফলং, জমিদার বাড়ি, শাহ ঈদগা মাঠ এবং জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করেন। মোট পথ পেরিয়ে তারা ১৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ র‍্যাম্বলিং সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

দলটির সদস্যরা বলেছেন, ‘হেঁটে ১৫০ কিলোমিটার অতিক্রম করা শুধু একটি ব্যাজ অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়; এটি আমাদের নেতৃত্ব, আত্মনিবেদন এবং রোভারিং চেতনার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। আমরা আশা করি, এই অভিজ্ঞতা এবং অনুপ্রেরণাকে সঙ্গে নিয়ে পিআরএস অর্জনের পথে আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাব।’

এই র‍্যাম্বলিং কেবল দৈহিক সক্ষমতা নয়, বরং মানসিক ধৈর্য, দলবদ্ধতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য তৈরি করার একটি বিশেষ সুযোগ হিসেবে রোভারদের জীবনে চিরস্থায়ী স্মৃতি হয়ে থাকবে।

