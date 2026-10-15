Ajker Patrika
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ক্যাম্পাস

হাসপাতাল থেকে ফের সার্কিট হাউসে চুয়েট ভিসি, শাটডাউনে ফাঁকা ক্যাম্পাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৬, ০০: ৫৩
হাসপাতাল থেকে ফের সার্কিট হাউসে চুয়েট ভিসি, শাটডাউনে ফাঁকা ক্যাম্পাস
ফাঁকা চুয়েট ক্যাম্পাস

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দুই দিনের চিকিৎসা শেষে আবার চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে ফিরেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ শরীফুল আলম। বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। পরে তিনি সার্কিট হাউসে যান।

এর আগে নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে কয়েক দিন সার্কিট হাউস থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করেন অধ্যাপক শেখ শরীফুল আলম। গত ১২ অক্টোবর সকালে তিনি চুয়েট ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে প্রশাসনিক ভবন-২-এ নিজের কার্যালয়ে যান। পরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ভবনের ফটকে তালা লাগিয়ে দিলে তিনি সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

প্রায় ৩০ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার দিকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা ও পুলিশ সুপার মো. মাসুদ আলমের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। পরে অসুস্থতার কারণে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণে থাকার পর বৃহস্পতিবার তিনি আবার সার্কিট হাউসে যান।

চুয়েটের উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলছে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েমকে পুনর্বহাল এবং নতুন উপাচার্য শেখ শরীফুল আলমের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীরা কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি শুরু করেন। পরে আন্দোলনে যোগ দেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ। এখনো অচল অবস্থা কাটেনি।

বিষয়:

চিকিৎসাহাসপাতালশাটডাউনচট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজচুয়েট
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