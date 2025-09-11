Ajker Patrika
কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে সন্ধ্যা ৭টায়ও ভোট গ্রহণ চলছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ০৪
লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা
লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে এখনো (৬টা ৪৫ মিনিট) ভোট গ্রহণ চলছে। লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। কেন্দ্রটিতে সকাল ১০টা থেকেই ভোটারদের লাইন ছিল।

লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা জানান, ভোট দেওয়ার জন্য একজন ভোটারকে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা লাইনের দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

ভোট দেওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ৫২ ব্যাচের শিক্ষার্থী বিশ্বাস মাধুর্য সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কয়েক ঘন্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এখনো ভোট দিতে পারিনি।’

কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রফেসর ড. মীর ফেরদৌস হোসেন বলেন, ‘এই কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৯৯৩। সকাল থেকে ১৬টি গোপন কক্ষের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হচ্ছে। একেক জন ভোটারকে গোপন কক্ষে ঢুকে ভোট সম্পন্ন করতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। এ কারণে নির্দিষ্ট সময় বিকেল পাঁচটার মধ্যে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও যারা কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন তাদের ভোট নিতে হবে।’

শিক্ষার্থীভোটশিক্ষাজাকসু নির্বাচন ২০২৫
