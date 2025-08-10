বাস্তব জ্ঞানের সন্ধানে

সাদিয়া আফরিন নিঝুম
গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের শিক্ষার্থীরা এক শিক্ষাসফরের আয়োজন করেছেন। সম্প্রতি আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটি, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ চ্যাপ্টারের উদ্যোগে রিভেরি পাওয়ার অ্যান্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের কারখানায় এই সফর সম্পন্ন হয়।
এই সফরে ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এদিন শিক্ষর্থীরা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বের হয়ে সরাসরি আধুনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অটোমেশন প্রযুক্তির বাস্তব চিত্রগুলোর দেখার সুযোগ পান। রিভেরির অভিজ্ঞ প্রকৌশলীরা শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ এবং অটোমেশন প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক শিক্ষার্থীদের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
শাখাটির সম্মানিত মেন্টর শাহরিয়ার অনিক। তিনি বলেন, শিল্পভিত্তিক শিক্ষা সফর শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তব জীবনের জ্ঞান অর্জনের অমূল্য মাধ্যম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এ ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।
আইইইই পিইএস জিইউবি স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চ চ্যাপ্টারের চেয়ার এস এম সাকিব মাহমুদ সিফাত বলেন, ‘আমরা সব সময় বইয়ের পাতায় বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্ব পড়েছি। কিন্তু তা বাস্তবে কীভাবে কাজ করে, সেটি সরাসরি দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। ভবিষ্যতেও আমরা এমন শিল্পভিত্তিক সফরের আয়োজন অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব।’
এই সফর শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের জ্ঞান অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। যন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রণ, অটোমেশন প্রযুক্তি এবং আধুনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সরাসরি অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে তাঁদের পেশাগত জীবনের জন্য শক্ত ভিত হিসেবে কাজ করবে।
গ্রিন ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের এই সফর তাঁদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে আরও আত্মবিশ্বাসী এবং দক্ষ করে গড়ে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
