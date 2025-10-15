Ajker Patrika
চাকসু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের রিহার্সাল হিসেবে বিবেচিত হবে: উপাচার্য

চবি প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাকসু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরির পূর্বক্ষেত্র ও রিহার্সাল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার। আজ বুধবার সকালে ভোট শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি বিল্ডিংয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপাচার্য বলেন, ‘চাকসু নির্বাচন যদি নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে আপনাদের সম্মান বাড়বে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বাড়বে, শিক্ষার্থীদের সম্মান বাড়বে।’

উপাচার্য বলেন, ‘ভালো নির্বাচনের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য, সেটি হচ্ছে, অনুকূল পরিবেশ থাকতে হবে। এনভায়রনমেন্ট থাকতে হবে। যুদ্ধের মধ্যে নির্বাচন হয় না। সন্ত্রাসের মধ্যে নির্বাচন হয় না। সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে কারা? আমাদের শিক্ষার্থীরা। এই কৃতিত্ব তাদের। আমরা শুধু সহযোগিতা করেছি।’

উপাচার্য বলেন, ‘ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন এটা। শিক্ষার্থীদের নির্বাচন। তারা চাইছে এই নির্বাচন। এ জন্য এই নির্বাচন সুন্দর করার দায়িত্ব তাদের। সেই দায়িত্ব তারা পালন করেছে। সে জন্য আমি শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে আপনারা জানেন, নির্বাচনের ক্যাম্পেইনের সময় নানা ত্রুটিবিচ্যুতি হয়, হাতাহাতি হয়। কিন্তু আমি ছাত্রদের ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের যে ক্যাম্পেইন পিরিয়ড ছিল, চমৎকারভাবে তারা প্রচারণা চালিয়েছে।’

প্রসঙ্গত, ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় আজ বুধবার শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় ১৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। সকাল থেকে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে।

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমছে

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

আমাদের যে ছবিযুক্ত ভোটার, সেটা তো অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় করেনি: চবি উপ-উপাচার্য

চাকসু নির্বাচনে কারচুপির শঙ্কা ছাত্রদল-সমর্থিত ভিপি প্রার্থীর

তিন ধাপে চেক, কালি মুছে গেলেও জাল ভোটের সুযোগ নেই: চাকসু প্রধান নির্বাচন কমিশনার

ভোটের ধীরগতি ও কালি নিয়ে শঙ্কা ছাত্রশিবির-সমর্থিত ভিপি প্রার্থীর

