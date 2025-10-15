চাকসু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের রিহার্সাল হিসেবে বিবেচিত হবে: উপাচার্য

চবি প্রতিনিধি
চাকসু নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরির পূর্বক্ষেত্র ও রিহার্সাল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার। আজ বুধবার সকালে ভোট শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি বিল্ডিংয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপাচার্য বলেন, ‘চাকসু নির্বাচন যদি নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে আপনাদের সম্মান বাড়বে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বাড়বে, শিক্ষার্থীদের সম্মান বাড়বে।’
উপাচার্য বলেন, ‘ভালো নির্বাচনের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য, সেটি হচ্ছে, অনুকূল পরিবেশ থাকতে হবে। এনভায়রনমেন্ট থাকতে হবে। যুদ্ধের মধ্যে নির্বাচন হয় না। সন্ত্রাসের মধ্যে নির্বাচন হয় না। সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে কারা? আমাদের শিক্ষার্থীরা। এই কৃতিত্ব তাদের। আমরা শুধু সহযোগিতা করেছি।’
উপাচার্য বলেন, ‘ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন এটা। শিক্ষার্থীদের নির্বাচন। তারা চাইছে এই নির্বাচন। এ জন্য এই নির্বাচন সুন্দর করার দায়িত্ব তাদের। সেই দায়িত্ব তারা পালন করেছে। সে জন্য আমি শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে আপনারা জানেন, নির্বাচনের ক্যাম্পেইনের সময় নানা ত্রুটিবিচ্যুতি হয়, হাতাহাতি হয়। কিন্তু আমি ছাত্রদের ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের যে ক্যাম্পেইন পিরিয়ড ছিল, চমৎকারভাবে তারা প্রচারণা চালিয়েছে।’
প্রসঙ্গত, ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় আজ বুধবার শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় ১৫টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। সকাল থেকে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে।
কামাল উদ্দিন বলেন, আমাদের যে ছবিযুক্ত ভোটার, সেটা তো অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় করেনি। আমরা করেছি এবং এটা অনেক কষ্টসাধ্য কাজ, সেটা আমরা সমাধান করেছি।৩১ মিনিট আগে
চাকসু নির্বাচনে অমোচনীয় কালি ব্যবহার না করায় ভোটে কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন হৃদয়। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদ ভবন কেন্দ্রে ভোট দেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পর আঙুলের কালি মুছে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তবে এতে কোনো সমস্যা দেখছে না কর্তৃপক্ষ। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল থেকে পাঁচ কেন্দ্রে চলছে চাকসুর ভোট গ্রহণ।১ ঘণ্টা আগে
চাকসু নির্বাচনে ভোটের ধীরগতি ও কালি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী মো. ইব্রাহীম হোসেন রনি। আজ ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, ‘আমরা কয়েকটি জায়গায় শুনেছি, ভোটের ধীরগতি। আমরা নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানাব।১ ঘণ্টা আগে