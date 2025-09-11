Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

জাকসুর ভোট গ্রহণ শেষ, এখন গণনার পালা

জাবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৮
ব্যালট বাক্স সিনেট ভবনে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ব্যালট বাক্স সিনেট ভবনে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গণনা শুরুর অপেক্ষা করছেন শিক্ষার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে পৃথক ২১টি কেন্দ্রে চলে ভোট গ্রহণ। ভোট গ্রহণ শেষে ব্যালট বাক্সগুলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে সিনেট ভবনে পাঠানো হয়েছে, সেখানে গণনা করা হবে।

এ বিষয়ে ২১ নম্বর ছাত্র হলের রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা সকাল থেকেই খুব উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ করেছি। আমাদের কেন্দ্রে প্রত্যাশার থেকে বেশি ভোট পড়েছে। এখন আমরা ব্যালটগুলো সিনেটে পাঠাব, এরপর নির্বাচন কমিশন হয়তোবা গণনার প্রক্রিয়া শুরু করবে।’

বিষয়:

ভোটজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

‘ঝামেলার’ আশঙ্কায় হল ছেড়েছেন অনেকে, মেয়েদের চার হলে ভোট শান্তিপূর্ণ

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির হোতা মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু গ্রেপ্তার

নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

এবার ভোট বয়কট প্রগতিশীলদের, পুনর্নির্বাচন দাবি

এবার ভোট বয়কট প্রগতিশীলদের, পুনর্নির্বাচন দাবি

কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে সন্ধ্যা ৭টায়ও ভোট গ্রহণ চলছে

কাজী নজরুল ইসলাম হল ভোটকেন্দ্রে সন্ধ্যা ৭টায়ও ভোট গ্রহণ চলছে

জাকসুর ভোট গ্রহণ শেষ, এখন গণনার পালা

জাকসুর ভোট গ্রহণ শেষ, এখন গণনার পালা

হেরে যাওয়ার ভয়েই ভোট বর্জন কি না, প্রশ্ন শিবির-সমর্থিত জিএস প্রার্থীর

হেরে যাওয়ার ভয়েই ভোট বর্জন কি না, প্রশ্ন শিবির-সমর্থিত জিএস প্রার্থীর