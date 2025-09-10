ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাব: শামীম হোসেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভিপি না হলে আগামীকাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাবেন বলে জানিয়েছেন ডাকসুর স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন। আজ মঙ্গলবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এমনটি জানান।
ওই পোস্টে শামীম হোসেন বলেন, ‘ফলাফল যেটাই হোক; যিনি ভিপি হবেন আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে এবং তাঁর কোনো সহযোগিতা লাগলে সেটা করব ইনশা আল্লাহ। ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাব। এখানেই রাজনীতির শেষ।’
