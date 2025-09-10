Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাব: শামীম হোসেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ৩৬
ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাব: শামীম হোসেন

ভিপি না হলে আগামীকাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাবেন বলে জানিয়েছেন ডাকসুর স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন। আজ মঙ্গলবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এমনটি জানান।

ওই পোস্টে শামীম হোসেন বলেন, ‘ফলাফল যেটাই হোক; যিনি ভিপি হবেন আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে এবং তাঁর কোনো সহযোগিতা লাগলে সেটা করব ইনশা আল্লাহ। ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাব। এখানেই রাজনীতির শেষ।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

কিছু বিএনপি এবং জামায়াতপন্থী শিক্ষক ভোট কারচুপির প্রতিযোগিতা করেছেন: বিন ইয়ামিন মোল্লা

কিছু বিএনপি এবং জামায়াতপন্থী শিক্ষক ভোট কারচুপির প্রতিযোগিতা করেছেন: বিন ইয়ামিন মোল্লা

এমন ঘটনাকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না: ইমি

এমন ঘটনাকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না: ইমি

আজ রাতের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা হবে: প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা

আজ রাতের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা হবে: প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা

ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাব: শামীম হোসেন

ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাব: শামীম হোসেন