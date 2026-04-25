‎চলতি বছর থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হবে ২ নভেম্বর: উপাচার্য

জবি উপাচার্য ড. মো রইছ উদ্দীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎চলতি বছর থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) দিবস ২ নভেম্বর পালিত হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য ড. মো. রইছ উদ্দীন। ‎

আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী ও সাধারণ সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ‎

মো. রইছ উদ্দীন বলেছেন, ‘২ নভেম্বর খালেদা জিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দেন এবং ২০ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এ বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হবে ২ নভেম্বর।’

উপাচার্য আরও বলেন, ‘এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্ট্রাল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে আমরা শিল্পী জেমসকে আনার পরিকল্পনা করছি।’ ‎

উপাচার্য বলেন, জবি থেকে সংসদ সদস্য রয়েছেন; তাঁদের সবাইকে নিয়ে একটি সংবর্ধনার আয়োজনের চেষ্টা করা হবে। তাঁরা উদার মানসিকতা নিয়ে পাশে দাঁড়ালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো সমাধান করা সহজ হবে।

উপাচার্য আরও বলেন, ‘একজন পিতার কাছে ঈদের আনন্দ তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তাঁর সন্তান তাঁকে ছাড়িয়ে যায়। আজ আমারও সেই আনন্দ অনুভূত হচ্ছে। কারণ, অভিভাবক হিসেবে আমার শিক্ষার্থীরা আমাদেরও ছাড়িয়ে গেছে। আমরা সবাইকে নিয়ে সামনে এগোতে চাই। এখানে কোনো রাজনৈতিক চর্চা হবে না; আমরা সবাই একটি পরিবার।’‎

‎বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ সজলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য ড. মো. রইছ উদ্দীন, ট্রেজারার ড. সাবিনা শরমীন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. মো. শেখ গিয়াসউদ্দিন এবং অর্থনীতি বিভাগের অ্যালামনাই ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহের মধ্যে সুখবর দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

ডিসেম্বরেই ২০২৭ সালের এসএসসি আয়োজনের ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রীর

ডিসেম্বরেই ২০২৭ সালের এসএসসি আয়োজনের ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রীর

‎চলতি বছর থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হবে ২ নভেম্বর: উপাচার্য

‎চলতি বছর থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হবে ২ নভেম্বর: উপাচার্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আজ, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আজ, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

জিপিএ-৫ অর্জনের ৮ অভ্যাস

জিপিএ-৫ অর্জনের ৮ অভ্যাস