বার্ষিক, নির্বাচনী ও বৃত্তি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে নেওয়ার নির্দেশ মাউশির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বার্ষিক, নির্বাচনী ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।
আজ সোমবার অধিদপ্তরের সরকারি মাধ্যমিক শাখা থেকে জারি করা অফিস আদেশ জারি থেকে এ তথ্য জানা যায়। এতে স্বাক্ষর করেন অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল।
অফিস আদেশে জানানো হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বার্ষিক পরীক্ষা ২০ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর, এবং নির্বাচনী পরীক্ষা ২৭ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে মাউশির পূর্ববর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত দেশব্যাপী সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে।
এতে পরীক্ষাগুলো যথাসময়ে ও নির্বিঘ্নে আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং সব বিদ্যালয়ের প্রধানদের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আদেশে আরও বলা হয়, পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা শিক্ষক বা কর্মকর্তার যেকোনো ধরনের শৈথিল্য বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে বিধান অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চিঠিটি সব জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও পাঠানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, ৪ দফা দাবিতে আজ থেকে সারা দেশের সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে একযোগে কর্মবিরতি ও বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষকেরা। এর বিপরীতে এবার সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো হলো।
সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং স্কুল ও কলেজের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলমান বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য চেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
আজ সোমবার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে জারি করা এক অফিস আদেশে বিষয়টি জানানো হয়। এতে স্বাক্ষর করেন সিনিয়র সহকারী সচিব সিফাত উদ্দিন।
অফিস আদেশে বলা হয়, সোমবার দেশের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলমান বার্ষিক/নির্বাচনী পরীক্ষা–২০২৫ গ্রহণ–সংক্রান্ত এবং পরীক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের উপস্থিতির তথ্য বেলা ১২টার মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে পাঠাতে হবে।
এ ছাড়া তথ্য চাওয়ার বিষয়টিকে জরুরি বলেও আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের একাংশ আজ থেকে চার দফা দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয় গত বৃহস্পতিবারই নোটিশ দিয়ে আজকের পরীক্ষা স্থগিত করার কথা জানিয়েছে।
শিক্ষা ডেস্ক
জাপানের রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়ের এমইএক্সটি বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, এমন যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তির আওতায় স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। যেসব শিক্ষার্থী জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী, তাঁদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি প্রযোজ্য।
রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয় জাপানের অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যা একাডেমিক উৎকর্ষ, উন্নত গবেষণা এবং উদ্ভাবনের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিয়োটো, ওসাকা ও শিগা—এই তিনটি অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অবস্থিত। রিটসুমেইকান তার সমৃদ্ধ গবেষণা অবকাঠামো, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বৈচিত্র্যময় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী কমিউনিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে তুলেছে একটি গ্লোবাল লার্নিং এনভায়রনমেন্ট।
সুযোগ-সুবিধা
রিটসুমেইকান বিশ্ববিদ্যালয়ের এমইএক্সটি বৃত্তি নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের রয়েছে সম্পূর্ণ ফান্ডেড উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের শতভাগ টিউশন মওকুফ করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি মাসে থাকছে ১ লাখ ৪৩ হাজার থেকে ১ লাখ ৪৫ হাজার জাপানিজ ইয়েন। শুধু তা-ই নয়, প্রোগ্রামের শুরুতে ও শেষে জাপানে আসা-যাওয়ার জন্য ইকোনমি ক্লাস বিমানভাড়াও বহন করা হবে।
এমইএক্সটি বৃত্তির পরিচিতি
জাপানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে সংক্ষেপে এমইএক্সটি বলা হয়। এই এমইএক্সটি বিশ্বজুড়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এই বৃত্তির আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা দেশটির শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পেয়ে থাকেন।
আবেদনের যোগ্যতা
এমইএক্সটি বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হলে প্রার্থীদের কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, প্রার্থীর জাপানের নাগরিকত্ব থাকা যাবে না। প্রার্থীর দেশের সঙ্গে জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকতে হবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। প্রার্থীর জন্মসাল ১৯৯১ সালের ২ এপ্রিলের পর হতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে জাপানে পৌঁছাতে সক্ষম হতে হবে। বিগত শিক্ষাজীবনে সিজিপিএ-৩ স্কেলে অন্তত ২.৩০ থাকতে হবে।
ভাষাগত যোগ্যতা
বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে। প্রার্থীদের টোয়েফল আইবিটি স্কোর ৭২ বা তার বেশি হতে হবে। অথবা আইইএলটিএসে স্কোর ৫.৫ বা তার বেশি হতে হবে। তবে যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী ডিগ্রির পাঠদান পদ্ধতি ইংরেজি মাধ্যমের ছিল, তাঁরা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ইংরেজি দক্ষতা সনদ জমা দিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আলাদা ভাষা পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
শিক্ষা ডেস্ক
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বিআর্ক কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে, যা চলবে ১৩ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ভর্তি কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনপ্রক্রিয়া শেষে ১৫ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টা হতে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে যে পাঠ্যসূচি ছিল, প্রধানত তার ওপর এবং ফাংশনাল ইংলিশের ওপর ভিত্তি করে ৩ ঘণ্টাব্যাপী সর্বমোট ৫০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরে মুক্তহস্ত অংকন অনুষ্ঠিত হবে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে বেলা ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। এরপর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মেধাক্রমের তালিকা, বিভাগ পছন্দ প্রদানের নির্দেশনা, ভর্তির নিয়মাবলি ও ভর্তির তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হবে। ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা [email protected] লিংকে গিয়ে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত নারী শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে থাকা-খাওয়া এবং বিনা বেতনে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিতে ১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) হোস্টেল সায়মা হল। বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আইইউবির সায়মা হলই প্রথম আবাসিক হোস্টেল, যেখানে সুবিধাবঞ্চিত নারী শিক্ষার্থীদের জন্য এই সুযোগ রয়েছে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত আইইউবি ক্যাম্পাসে সায়মা হলের এক দশক পূর্তি উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সংগীত এবং নৃত্য পরিবেশন করেন সায়মা হলের একঝাঁক শিক্ষার্থী, যাঁরা আইইউবির বিভিন্ন বিভাগে পড়াশোনা করছেন।
ঢাকার বারিধারা জে-ব্লকে আইইউবির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এ মতিন চৌধুরীর পরিবারের দেওয়া নয়তলা ভবনের ওপরের পাঁচটি তলা এবং আটজন শিক্ষার্থী নিয়ে ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে সায়মা হল। গত ১০ বছরে আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫০।
এটি পরিচালিত হয় এ মতিন চৌধুরীর পরিবারের স্থাপিত শহীদ খালেক অ্যান্ড মেজর সালেক বীর উত্তম ট্রাস্টের অর্থায়নে। হলের যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন আইইউবির ট্রাস্টি সালমা করিম। তাঁর নির্দেশনায় কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি।
এক দশক পূর্তি অনুষ্ঠানে এ মতিন চৌধুরী এবং সালমা করিম ছাড়াও বক্তব্য দেন আইইউবির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান দিদার এ হোসেইন, ট্রাস্টি তৌহিদ সামাদ, ট্রাস্টি ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, ট্রাস্টি রাশেদ চৌধুরী, উপাচার্য অধ্যাপক ম. তামিম এবং উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড্যানিয়েল ডব্লিউ লুন্ড। আরও উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি মোহাম্মদ তানভীর মাদার এবং ট্রাস্টি ড. হুসনে আরা আলী।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সায়মা হলের শিক্ষার্থীরা ১০০ শতাংশ বৃত্তি নিয়ে আইইউবিতে পড়াশোনা করেন। তাঁদের থাকা, খাওয়ার ও আসবাবের খরচ বহন করা হয় ট্রাস্টের পক্ষ থেকে। হলের বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ইন্টারনেটসহ রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বহন করে আইইউবি।
গত ১০ বছরে সায়মা হলে থেকে আইইউবিতে পড়াশোনা শেষ করেছেন প্রায় ৭০ জন নারী শিক্ষার্থী, যাঁরা সবাই এসেছেন দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত পরিবার থেকে। সায়মা হলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অনেকে এখন দেশ-বিদেশে ব্যাংক, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের নামী প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। অনেকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালি, জার্মানি, জাপান ও মালয়েশিয়ায় গেছেন উচ্চশিক্ষার্থে।
হলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী আতিকা হুমায়রা বলেন, ‘সায়মা হল শুধু একটি আবাসিক হল নয়, সায়মা হল একটি পরিবার। একটি নিরাপদ আবাস যেখানে কোনো বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই প্রস্ফুটিত হওয়া যায়। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে আইইউবির ২৫তম সমাবর্তনে ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের সেরা শিক্ষার্থীর পুরস্কার পেয়েছিলেন আতিকা হুমায়রা।’
হলের বর্তমান বাসিন্দা সায়মা বিনতে রাশিদ (গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যান্ড গভর্ন্যান্স বিভাগ) বলেন, ‘ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসে, তাদের জন্য সায়মা হল একটা বিরাট ভরসার নাম। এখানে নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হয় না। পড়াশোনা এবং এবং নিজেকে গড়ে তোলা—দুটোই করা যায় নিশ্চিন্তে।’
অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি এ মতিন চৌধুরী ঘোষণা করেন, নয়তলা ভবনের বাকি তলাগুলোও সায়মা হলকে দেওয়া হবে, যাতে আরও বেশিসংখ্যক সুবিধাবঞ্চিত নারী শিক্ষার্থীর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা যায়।
হলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘তোমরা সবাই ঢাকার বাইরে থেকে এসেছ। যেখান থেকে এসেছ, সেখানকার মানুষকে ভুলে যেয়ো না। কারণ, তাদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য আছে।’
ট্রাস্টি সালমা করিম বলেন, ‘আজকে আমরা শুধু একটি সময়ের মাইলফলক উদ্যাপন করছি না, এক দশক ধরে আমরা যে সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছি, তা-ও উদ্যাপন করছি। আমরা উদ্যাপন করছি ক্ষমতায়নকে—যা অনেকের জীবন বদলে দিয়েছে। এই কাজে আমাদের সর্বদা সমর্থন দিয়ে চলেছে শহীদ খালেক অ্যান্ড মেজর সালেক বীর উত্তম ট্রাস্ট।’
ট্রাস্টি তৌহিদ সামাদ বলেন, ‘আজ সকালে আমি যখন এখানে এলাম, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার যত উদ্বেগ ছিল, তা নিমেষে মুছে গেল। আমি যেন আবার তারুণ্য ফিরে পেলাম। সায়মা হলকে দেখলে আমার মনে বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে আমাদের এখনো আশা আছে। আইইউবির যে উৎকর্ষ, সমাজে আইইউবির যে অবস্থান, সায়মা হল তার প্রতিফলন।’
আইইউবির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান দিদার এ হোসেইন বলেন, ‘সায়মা হল আইইউবির একটি রত্ন। এর মাধ্যমে আমরা সুবিধাবঞ্চিত নারী শিক্ষার্থীদের জ্বলে উঠতে সাহায্য করার সুযোগ পাচ্ছি, যাতে তারা নিজেদের জন্য সমাজে সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ একটি জীবন গড়ে তুলতে পারে।’
ট্রাস্টি রাশেদ চৌধুরী বলেন, ‘সায়মা হল থেকে যতজন শিক্ষার্থী পাস করেছে, তাদের দেখলে মনে হয়, যেন জীবনে সত্যিকার ভালো কিছু করতে পেরেছি। ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি যে কাউকে কিছু দেওয়ার মাঝে যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, নেওয়ার মাঝে ততটা নয়। আজ আমি বুঝতে পারি, সেটা কতটা সত্যি।’
উপাচার্য অধ্যাপক ম. তামিম বলেন, ‘সায়মা হল সেই অদৃশ্য দেয়ালটা ভাঙতে সাহায্য করে, যা সমাজ আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সায়মা হলের কারণে অনেক মেয়ে থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে, যা না হলে হয়তো তারা এত দূর আসতে পারত না। আমি সায়মা হলের বর্তমান শিক্ষার্থীদের বলব, এ সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাও, নিজের জীবন গড়ে তোলো, পরিবারকে শক্তভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করো, আর দেশের জন্যও অবদান রাখো।’
উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড্যানিয়েল ডব্লিউ লুন্ড বলেন, ‘১০ বছর আগে যে উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল, আজ তার ফল স্পষ্ট। সায়মা হলে গিয়ে আমি অনেক হাসিমুখ দেখেছি, ছাত্রীরা শান্তিতে আছে, আনন্দে আছে, আত্মবিশ্বাসীও। আমার আশা, তারা ভবিষ্যতেও একে অপরের সঙ্গে এই বন্ধনটা ধরে রাখবে। চাকরি হোক বা ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্কগুলো যেন টিকে থাকে অর্থবহভাবে।’
