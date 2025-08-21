Ajker Patrika
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফাইবার ও পলিমার সম্মেলন ২৬-২৭ আগস্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফাইবার ও পলিমার সম্মেলন ২৬-২৭ আগস্ট

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফাইবার ও পলিমার উপাদান-বিষয়ক সম্মেলন (আইসিএফপি ২০২৫) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৬-২৭ আগস্ট। সোসাইটি অব ফাইবার সায়েন্স, বাংলাদেশের আয়োজনে এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি (আইএসইউ) ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুটেক্স) সহযোগিতায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বুটেক্স ক্যাম্পাসে বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে এই সম্মেলন।

আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং শিল্পবিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করবেন। ফাইবার ও পলিমার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উদ্ভাবন, ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা, ফাইবার, টেক্সটাইল ও পলিমার বিজ্ঞানের গবেষণা ও শিল্প প্রয়োগ নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গবেষক এবং শিক্ষাবিদেরা।

সোসাইটি অব ফাইবার সায়েন্স, বাংলাদেশের সভাপতি এবং জাপানের শিজুওকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক অধ্যাপক ড. এম এ বারিকের সভাপতিত্বে সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন জাপান ফাইবার সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স টোকিওর শিক্ষক অধ্যাপক ড. তাকেশি কিকুতানি, যুক্তরাষ্ট্র ফাইবার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ক্যারোলিন এল শাওয়ার, ড. রুডলফ হুফেনাস (এম্পা, সুইজারল্যান্ড), অধ্যাপক সুয়াবন চিরাচেনচাই (থাইল্যান্ড), অধ্যাপক সীরাম রামকৃষ্ণ (সিঙ্গাপুর), কোরিয়া ফাইবার সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক হান ইয়ং, জাপান টেক্সটাইল মেশিনারি সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক শুইচি তানোউয়ে (জাপান) ও অধ্যাপক কোজি নাকানে (জাপান)।

এ ছাড়া বুটেক্স উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জুলহাস উদ্দিন, আইএসইউর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল কাশেম, আইএসইউ ট্রেজারার অধ্যাপক এইচ টি এম কাদের নেওয়াজ, ইইউবির অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাসুদুর রহমানসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা এবং নীতিনির্ধারক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করবেন।

সম্মেলনে মূলত টেকসই বস্ত্র, পরিবেশবান্ধব ফাইবার, ইলেকট্রনিক ফাইবার, চিকিৎসাবিষয়ক বস্ত্র, ন্যানো ফাইবার, পুনর্ব্যবহৃত ফাইবার, মসলিন, জিওটেক্সটাইলস, কার্বন ফাইবার, কাচের ফাইবার, স্পিনিং, বয়ন, কেমিক্যাল প্রসেসিং, ফাইবার তৈরির পলিমার, ফাইবারের গঠন ও বৈশিষ্ট্য, ফাইবার কম্পোজিটস, ফাইবারের উপাদান, তৈরি পোশাক (আরএমজি) ও শিল্প সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হবে। যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পলিমার শিল্পে গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আয়োজকেরা আশা প্রকাশ করেছেন।

