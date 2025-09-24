Ajker Patrika
> শিক্ষা

এআইইউবির এমএমসি বিভাগের আয়োজনে ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) মিডিয়া অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন (এমএমসি) বিভাগ সম্প্রতি নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য শানিয়া আবেদীন এআইইউবির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণে অনুপ্রাণিত করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আব্দুর রহমান নবীন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে তিনি শিক্ষার্থীদের আত্মোন্নয়নের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করা এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার আহ্বান জানান।

ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের (এফএএসএস) ডিন প্রফেসর ড. তাজুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়জীবনকে আনন্দ ও শিক্ষার সমন্বয় হিসেবে উল্লেখ করেন। এমএমসি বিভাগের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, এআইইউবি দেশের অন্যতম সুন্দর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের এই বিশ্ববিদ্যালয়জীবন উপভোগ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য দেন এমএমসি বিভাগের প্রধান রানি এলেন ভি রামোস। শিক্ষকেরা নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের বিদায় জানান। ৯ সেপ্টেম্বর এমএমসি মিডিয়া স্টুডিওতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজনটি সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের প্রধানেরা এবং শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়বিজ্ঞপ্তিশিক্ষার্থীকরপোরেটশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে বাদ

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

বঙ্গবন্ধু জেন–জিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, হাসিনা সবচেয়ে অজনপ্রিয়: জরিপ

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

এআইইউবির এমএমসি বিভাগের আয়োজনে ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’

এআইইউবির এমএমসি বিভাগের আয়োজনে ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’

নীলক্ষেতে ব্যালট পেপারের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া যাবে না: আবিদুল

নীলক্ষেতে ব্যালট পেপারের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া যাবে না: আবিদুল

ডাকসু নির্বাচনে অনিয়ম-অভিযোগ নিয়ে যা বলছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

ডাকসু নির্বাচনে অনিয়ম-অভিযোগ নিয়ে যা বলছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়