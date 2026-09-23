মাভাবিপ্রবিতে ইংরেজি এমএ কোর্সে ভর্তি

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবি) ইংরেজি বিভাগে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ‘এমএ ইন ইংলিশ লিটারেচার’ এবং ‘এমএ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং (ইএলটি)’ প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।
আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। পূরণকৃত আবেদনপত্রের সঙ্গে সোনালী ব্যাংক পিএলসি, মাভাবিপ্রবি শাখার ‘সভাপতি, ইংরেজি বিভাগ’ হিসাব নম্বরে ১ হাজার টাকা জমার রসিদ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে বিভাগে জমা দিতে হবে।
ভর্তির জন্য আবেদনকারীকে ইংরেজি বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২.২৫ সিজিপিএ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
আবেদনপত্রের সঙ্গে সব পরীক্ষার মার্কশিট, সার্টিফিকেট, জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রশংসাপত্র, স্নাতক রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি এবং ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করতে হবে।
প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী। বিশ্বজুড়ে ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা, মানসম্মত শিক্ষা ও ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ তাঁদের আকৃষ্ট করে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা ও জীবনযাপনের খরচ অনেক বেশি। ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সামর্থ্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।৫ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘এ’ ইউনিট মানবিকসহ অন্য শাখার ভর্তি-ইচ্ছুকদের অন্যতম পছন্দের ইউনিট। এ ইউনিটের অধীনে কলা, আইন, সামাজিক বিজ্ঞান ও চারুকলা অনুষদের ২৭টি বিভাগ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। বর্তমানে আসনসংখ্যা ১ হাজার ৮৯৭টি।৫ ঘণ্টা আগে
শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধও গড়ে ওঠে। তবে দীর্ঘ সময় একই ধরনের পাঠদান শিক্ষার্থীদের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে। এতে পাঠের প্রতি আগ্রহ এবং মনোযোগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে পাঠদানের ধরনেও বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন।৬ ঘণ্টা আগে
চলতি বছর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করা সোয়া দুই লাখের বেশি শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে (কলেজ ও মাদ্রাসা) ভর্তির প্রক্রিয়ায় নেই; যা গত চার বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এবার ভর্তিপ্রক্রিয়ার বাইরে থাকা পৌনে ২ লাখের বেশি শিক্ষার্থী আবেদনই করেনি। তাদের মধ্যে জিপিএ...১২ ঘণ্টা আগে