Ajker Patrika
> শিক্ষা

মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসইউ স্কলারশিপ

শিক্ষা ডেস্ক
ইউনিভার্সিটি অব মিলান। ছবি: সংগৃহীত
ইউনিভার্সিটি অব মিলান। ছবি: সংগৃহীত

ইতালিতে ইউনিভার্সিটি অব মিলান ডিএসইউ স্কলারশিপ ২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। এ বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত।

১৯২৪ সালে মিলান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতালির মিলান শহরে অবস্থিত। এটি দেশটির একটি পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশি ও বিদেশি মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি আছেন। এ ছাড়া শিক্ষক-গবেষকের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার।

সুযোগ-সুবিধা

ডিএসইউ বৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাসিক ভাতা হিসাবে ৬০০ ইউরো (৮৪ হাজার ৭৫৬ টাকা) দেওয়া হবে। ভ্রমণ ভাতা হিসাবে মাসিক ১০০ ইউরো (১৪ হাজার ১২৬ হাজার) দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ। বিনা মূল্যে বা ভর্তুকিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনব্যবস্থার সুযোগ থাকবে।

আবেদনের যোগ্যতা

প্রার্থীদের ব্যাংক হিসাব প্রদর্শন করতে হবে এবং যথাযথ নথিপত্র সরবরাহ করতে হবে। স্নাতকে আবেদনের জন্য উচ্চমাধ্যমিকের সনদ, স্নাতকোত্তরে আবেদনের জন্য স্নাতকের সনদ এবং পিএইচডির জন্য স্নাতকোত্তরের সনদ থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাগত প্রয়োজনীয়তা (ইতালীয় বা ইংরেজি) পূরণ করতে হবে।

আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য

অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, সুপারিশপত্র, মিলান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভর্তি বা তালিকাভুক্তির চিঠি, আয় বা আর্থিক বিবরণীর প্রমাণপত্র, প্রেরণা পত্র, বৈধ পাসপোর্ট অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র ও সিভি বা জীবনবৃত্তান্ত।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো

কৃষি ও খাদ্যবিজ্ঞান অনুষদ, মানবিক অনুষদ (ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি), আইন অনুষদ, চিকিৎসা অনুষদ, ফার্মেসি অনুষদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ (রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান), শরীরচর্চা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান অনুষদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ এবং ভাষা মাধ্যম ও আন্তসাংস্কৃতিক যোগাযোগ অনুষদ।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

বিষয়:

স্কলারশিপপিএইচডিছাপা সংস্করণইতালিশিক্ষাউচ্চশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান— ৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া?

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া?

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া?

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান— ৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান— ৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

সম্পর্কিত

গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং: শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ এক অভ্যাস

গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং: শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ এক অভ্যাস

মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসইউ স্কলারশিপ

মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসইউ স্কলারশিপ

যদি লক্ষ্য থাকে অটুট

যদি লক্ষ্য থাকে অটুট

তিন শিক্ষার্থীর ব্রোঞ্জ জয়

তিন শিক্ষার্থীর ব্রোঞ্জ জয়