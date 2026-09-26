বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি: পরীক্ষা প্রস্তুতি ও পরামর্শ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গে এই পরীক্ষার ফল অনেকটাই জড়িত। বিশেষ করে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি কিছুটা ভিন্ন। শুধু পাঠ্যবই মুখস্থ করলেই ভালো ফল করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, বিষয়ভিত্তিক ধারণা ও নিয়মিত অনুশীলন।
মানবিক বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণত বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই তিন বিষয়ে ভালো প্রস্তুতির জন্য প্রথমেই নিজের দুর্বলতা ও শক্তির জায়গাগুলো চিহ্নিত করা দরকার। অনেক শিক্ষার্থী শুরুতে অনেক বই সংগ্রহ করে। কিন্তু সেগুলো নিয়মিত পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে পারে না। ভালো ফলের জন্য বেশি বই নয়, বরং নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বুঝে পড়াই বেশি কার্যকর।
বাংলা বিষয়ে ভালো করার জন্য শুধু ব্যাকরণ মুখস্থ করলেই হবে না। ভাষার ব্যবহার ও সাহিত্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরি। বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কবি, লেখক, সাহিত্যকর্ম এবং সেগুলোর মূল বিষয় সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। পাশাপাশি ব্যাকরণের নিয়মগুলো বুঝে অনুশীলন করতে হবে। প্রতিদিন কিছু সময় বাংলা পত্রিকা, সাহিত্যবিষয়ক লেখা কিংবা ভালো মানের বই পড়ার অভ্যাস ভাষার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।
ইংরেজি বিষয়ে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে ভয় কাজ করে। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এই ভয় সহজে দূর করা যায়। ইংরেজির জন্য প্রথমে মৌলিক বিষয়; যেমন ব্যাকরণের নিয়ম, শব্দভান্ডার ও বাক্য গঠনের ওপর জোর দিতে হবে। প্রতিদিন নতুন কিছু শব্দ শেখা এবং সেগুলো বাক্যে ব্যবহারের চেষ্টা করলে ধীরে ধীরে দক্ষতা বাড়বে।
শুধু নিয়ম মুখস্থ না করে একটি বাক্যে কেন নির্দিষ্ট নিয়ম ব্যবহৃত হচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি আগের বছরের প্রশ্ন সমাধান করলে পরীক্ষার ধরন সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়।
সাধারণ জ্ঞান এমন একটি বিষয়, যেখানে প্রতিদিনের বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখা প্রয়োজন। দেশ ও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান, ভূগোল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক তথ্য সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। সাধারণ জ্ঞানের জন্য শুধু গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর না করে নিয়মিত সংবাদপত্র পড়া এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র অনুসরণ করা ভালো। এতে তথ্য মুখস্থ করার পরিবর্তে বিষয়গুলো সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা তৈরি হয়।
ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সময় ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি বাস্তবসম্মত পড়ার রুটিন তৈরি করে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় পড়াশোনা করা উচিত। একই সঙ্গে পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং মানসিক প্রশান্তির দিকেও নজর দিতে হবে। অতিরিক্ত চাপ নিয়ে পড়াশোনা করলে অনেক সময় শেখার ক্ষমতা কমে যায়।
পরীক্ষার আগে শুধু নতুন বিষয় পড়ার চেষ্টা না করে নিয়মিত মডেল টেস্ট দেওয়া জরুরি। পাশাপাশি ভুলগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো সংশোধন করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি দ্রুত ও নির্ভুলভাবে উত্তর দেওয়ার দক্ষতাও গুরুত্বপূর্ণ।
সবশেষে মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা কোনো ভয়ের বিষয় নয়। এটি নিজের প্রস্তুতি যাচাইয়ের সুযোগ। সঠিক পরিকল্পনা, ধৈর্য ও নিয়মিত চেষ্টার মাধ্যমে মানবিক বিভাগের একজন শিক্ষার্থীও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারে। আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই সফলতার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি।
পরামর্শ দিয়েছেন: আশিক মাহমুদ, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। নতুন বন্ধু ও পরিবেশের পাশাপাশি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রির মতো বিষয়ও নতুনভাবে পড়তে হয়। তাই শুরু থেকে পড়াশোনা ও দৈনন্দিন রুটিন গুছিয়ে নেওয়া জরুরি।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থীর কাছে বিদেশে উচ্চশিক্ষা শুধু একটি ডিগ্রি অর্জনের বিষয় নয়। উন্নত শিক্ষা, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, ভালো কর্মপরিবেশ এবং ভবিষ্যতে বৈধভাবে দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের সম্ভাবনাও অনেক পরিবারের সিদ্ধান্তে জায়গা করে নেয়।৩ ঘণ্টা আগে
চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশ করা হতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি...১৭ ঘণ্টা আগে
তাইওয়ানে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে পড়তে আগ্রহী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ‘চুং হুয়া রোটারি এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ ২০২৭’-এর আবেদন চলছে। ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে তাইওয়ানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ২০ অক্টোবর ২০২৬।২ দিন আগে