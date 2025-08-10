গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং: শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ এক অভ্যাস

মো. আশিকুর রহমান
প্রতিদিনই আমাদের জীবনে ইতিবাচক -নেতিবাচক বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা প্রায়ই নেতিবাচক ঘটনাগুলোতেই বেশি মনোযোগ দিই। ভালো যে অনেক কিছুই ঘটছে, তা হয়তো টেরই পাই না। দিন শেষে আমরা ক্লান্ত, অভিযোগে ভরা, হতাশ। অথচ এ মানসিকতার বদল আনতে পারে একটি ছোট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস। সেটি হলো গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং।
গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং কী
এটি একটি ব্যক্তিগত চর্চা। যেখানে প্রতিদিনের জীবনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিছু লেখা হয়। এটি হতে পারে ‘আজ একটা নতুন কিছু শিখেছি’, ‘বন্ধু হঠাৎ খোঁজ নিয়েছে’, ‘রাস্তায় এক শিশু হাসিমুখে তাকিয়েছে’—এই ছোট ছোট ভালো লাগার মুহূর্তগুলোর কৃতজ্ঞতা স্মরণই হলো গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং। অনেকটা নিজের ভালো লাগার ডায়েরি বলা যায় একে।
শিক্ষার্থীদের জন্য কেন এটি জরুরি
বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জীবনে চাপ অনেক। পড়াশোনার প্রতিযোগিতা, ক্যারিয়ারের দুশ্চিন্তা, পারিবারিক প্রত্যাশা, সামাজিক তুলনা—এসব মিলে তাঁরা প্রায় মানসিকভাবে ক্লান্ত থাকেন। এই ক্লান্তি থেকে মুক্তির জন্য দরকার নিজের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা, নিজের ভেতরটা বোঝা। সে কাজটি সহজ করে দেয় গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং।
এই অভ্যাসের সুফল কী কী
কীভাবে শুরু করবেন
শুরুটা খুব সহজ। একটা খাতা বা নোটবুক নিয়ে প্রতিদিন তিনটি করে বিষয় লিখুন, যেগুলোর জন্য আপনি কৃতজ্ঞ। সময়টা হতে পারে সকালে ঘুম থেকে উঠে বা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে। যেমন: ‘আজ নতুন শব্দ শিখেছি’। ‘আজ মন খুলে হাসতে পেরেছি’। ‘একজন শিক্ষক আমার কাজের প্রশংসা করেছেন’। শুধু লেখার মাধ্যমে নয়, চাইলে ছবি এঁকে, কবিতা বা গান দিয়ে কিংবা নিজের মতো করে প্রকাশ করলেও চলবে। মূলকথা হলো, ভালো কিছুর প্রতি নিজের সচেতনতা তৈরি করুন।
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা
আমাদের শিক্ষার্থীরা খুব কমই নিজের ভালো দিকগুলো নিয়ে ভাবেন। সব সময় প্রতিযোগিতা আর তুলনার চাপে তাঁরা ছোট হতে হতে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। বিশেষ করে যাঁরা মফস্বল বা গ্রামীণ এলাকা থেকে উঠে আসেন, তাঁদের মধ্যে একধরনের আত্মসংকোচ কাজ করে। এই অবস্থায় গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং তাঁদের আত্মমর্যাদা ও স্বস্তির জায়গায় ফিরিয়ে আনতে পারে।
বিশ্বব্যাপী গবেষণার প্রমাণ
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা নিয়মিত গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং করেন, তাঁরা বেশি সুখী, তাঁদের হতাশা কম, ঘুম ভালো হয় এবং সম্পর্কও উন্নত হয়।
একটি কৃতজ্ঞ মন মানে একটি শান্ত হৃদয়
শুধু পরীক্ষার ফল বা সিজিপিএ দিয়ে জীবনকে মাপা যায় না। ভালো থাকার জন্য দরকার ভালো দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। কৃতজ্ঞতা সে দৃষ্টিভঙ্গিই তৈরি করে। আর সে কৃতজ্ঞতার অভ্যাসই গড়ে তুলতে পারে গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং।
গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং নিজেকে বোঝা, নিজের অনুভূতিকে সম্মান জানানো এবং জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার এক অন্তর্মুখী চর্চা। শিক্ষার্থীরা যদি প্রতিদিন কয়েক মিনিট সময় নিয়ে নিজেদের ভালো লাগা মুহূর্তগুলো লিখে রাখেন, তাহলে তাঁরা জীবনকে আরও সুন্দরভাবে অনুভব করতে শিখবেন। তাই আজ থেকে শুরু হোক এই ছোট যাত্রা—একটি খাতা, একটি কলম, আর কৃতজ্ঞতাভরা মন নিয়ে।
প্রতিদিনই আমাদের জীবনে ইতিবাচক -নেতিবাচক বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা প্রায়ই নেতিবাচক ঘটনাগুলোতেই বেশি মনোযোগ দিই। ভালো যে অনেক কিছুই ঘটছে, তা হয়তো টেরই পাই না। দিন শেষে আমরা ক্লান্ত, অভিযোগে ভরা, হতাশ। অথচ এ মানসিকতার বদল আনতে পারে একটি ছোট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস। সেটি হলো গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং।
গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং কী
এটি একটি ব্যক্তিগত চর্চা। যেখানে প্রতিদিনের জীবনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিছু লেখা হয়। এটি হতে পারে ‘আজ একটা নতুন কিছু শিখেছি’, ‘বন্ধু হঠাৎ খোঁজ নিয়েছে’, ‘রাস্তায় এক শিশু হাসিমুখে তাকিয়েছে’—এই ছোট ছোট ভালো লাগার মুহূর্তগুলোর কৃতজ্ঞতা স্মরণই হলো গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং। অনেকটা নিজের ভালো লাগার ডায়েরি বলা যায় একে।
শিক্ষার্থীদের জন্য কেন এটি জরুরি
বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জীবনে চাপ অনেক। পড়াশোনার প্রতিযোগিতা, ক্যারিয়ারের দুশ্চিন্তা, পারিবারিক প্রত্যাশা, সামাজিক তুলনা—এসব মিলে তাঁরা প্রায় মানসিকভাবে ক্লান্ত থাকেন। এই ক্লান্তি থেকে মুক্তির জন্য দরকার নিজের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা, নিজের ভেতরটা বোঝা। সে কাজটি সহজ করে দেয় গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং।
এই অভ্যাসের সুফল কী কী
কীভাবে শুরু করবেন
শুরুটা খুব সহজ। একটা খাতা বা নোটবুক নিয়ে প্রতিদিন তিনটি করে বিষয় লিখুন, যেগুলোর জন্য আপনি কৃতজ্ঞ। সময়টা হতে পারে সকালে ঘুম থেকে উঠে বা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে। যেমন: ‘আজ নতুন শব্দ শিখেছি’। ‘আজ মন খুলে হাসতে পেরেছি’। ‘একজন শিক্ষক আমার কাজের প্রশংসা করেছেন’। শুধু লেখার মাধ্যমে নয়, চাইলে ছবি এঁকে, কবিতা বা গান দিয়ে কিংবা নিজের মতো করে প্রকাশ করলেও চলবে। মূলকথা হলো, ভালো কিছুর প্রতি নিজের সচেতনতা তৈরি করুন।
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা
আমাদের শিক্ষার্থীরা খুব কমই নিজের ভালো দিকগুলো নিয়ে ভাবেন। সব সময় প্রতিযোগিতা আর তুলনার চাপে তাঁরা ছোট হতে হতে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। বিশেষ করে যাঁরা মফস্বল বা গ্রামীণ এলাকা থেকে উঠে আসেন, তাঁদের মধ্যে একধরনের আত্মসংকোচ কাজ করে। এই অবস্থায় গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং তাঁদের আত্মমর্যাদা ও স্বস্তির জায়গায় ফিরিয়ে আনতে পারে।
বিশ্বব্যাপী গবেষণার প্রমাণ
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা নিয়মিত গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং করেন, তাঁরা বেশি সুখী, তাঁদের হতাশা কম, ঘুম ভালো হয় এবং সম্পর্কও উন্নত হয়।
একটি কৃতজ্ঞ মন মানে একটি শান্ত হৃদয়
শুধু পরীক্ষার ফল বা সিজিপিএ দিয়ে জীবনকে মাপা যায় না। ভালো থাকার জন্য দরকার ভালো দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। কৃতজ্ঞতা সে দৃষ্টিভঙ্গিই তৈরি করে। আর সে কৃতজ্ঞতার অভ্যাসই গড়ে তুলতে পারে গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং।
গ্র্যাটিটিউড জার্নালিং নিজেকে বোঝা, নিজের অনুভূতিকে সম্মান জানানো এবং জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার এক অন্তর্মুখী চর্চা। শিক্ষার্থীরা যদি প্রতিদিন কয়েক মিনিট সময় নিয়ে নিজেদের ভালো লাগা মুহূর্তগুলো লিখে রাখেন, তাহলে তাঁরা জীবনকে আরও সুন্দরভাবে অনুভব করতে শিখবেন। তাই আজ থেকে শুরু হোক এই ছোট যাত্রা—একটি খাতা, একটি কলম, আর কৃতজ্ঞতাভরা মন নিয়ে।
ইতালিতে ইউনিভার্সিটি অব মিলান ডিএসইউ স্কলারশিপ ২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। এ বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত।৩১ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুর জেলার পশ্চিম শেখপুরা গ্রাম থেকে উঠে এসে হলি ক্রস কলেজ এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস বোস্টনে পাবলিক পলিসিতে পিএইচডি গবেষণার যাত্রা। বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস স্টেট হাউসের ব্যস্ত করিডরে লেজিসলেটিভ ইন্টার্ন হিসেবে কাজ...১ ঘণ্টা আগে
মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (আইআইইউএম) আয়োজিত ‘ইন্টারন্যাশনাল রোবোটিকস কম্পিটিশন ২০২৫’ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের একটি দল ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছে। বিশ্বের ১৫০টি দলের অংশ নেওয়া এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি দলটি উদ্ভাবনী সমাধান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গির...১ ঘণ্টা আগে
যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলা এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেশসেরা বিদ্যালয় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯২৭ সালের ২৭ মার্চ মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের তীরে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় আজও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে