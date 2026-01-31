মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে উৎসবমুখর পরিবেশে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯ জানুয়ারি দিয়াবাড়ি স্থায়ী ক্যাম্পাস মাঠে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটির সেক্টর-৬ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা। এ বছর অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রতিপাদ্য ছিল ‘একসাথে খেলি, একসাথে জিতি’।
বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও সার্বিক আয়োজন করেন সেক্টর-৬ ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ এম হেমায়েত উদ্দিন সিকদার। প্রাণবন্ত ক্রীড়া আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইলস্টোন কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ কর্নেল (অব.) জিল্লুল মজিদ, পিএসসি।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইলস্টোন কলেজের উপদেষ্টা কর্নেল (অব.) নুরন নবী, স্কুলের নির্বাহী অধ্যক্ষ রিফাত নবী আলম, কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মো. মাসুদ আলম, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর জহিরুল হক এবং পরিবহন পরিচালক মেজর (অব.) সিরাজ।
দিনব্যাপী আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা দৌড়, দলীয় খেলাসহ নানা ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে নিজেদের সক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস ও দলগত চেতনার পরিচয় দেয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্প্রিং ২০২৬ সেমিস্টারের নবীন শিক্ষার্থীদের পরিচিতিপর্ব সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ ও মনোরম পরিবেশে উৎসবমুখর আয়োজনে...৩৯ মিনিট আগে
চীনে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর। সুচো ইউনিভার্সিটি সিএসসি স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।১২ ঘণ্টা আগে
স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) উদ্যোগে ঢাকা বোর্ডে এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সম্মানে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী উৎসব ২০২৫’-এর প্রথম পর্ব। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী এই উৎসবমুখর আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।১ দিন আগে
আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের (স্নাতক) ক্লাস শুরু হবে বলে জানিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে ‘বি ইউনিটের’ ভর্তি পরীক্ষা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।১ দিন আগে