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শিক্ষা

বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ: আইন নিয়ে পড়ার স্বপ্ন যাঁদের

মেহেদী হাসান অনিক
বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ: আইন নিয়ে পড়ার স্বপ্ন যাঁদের
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি।

আইন শুধু কিছু শুষ্ক ধারা, অনুচ্ছেদ ও বিধিমালার সংকলন নয়। সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখা, মানবিক অধিকার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মূল স্তম্ভ। কোনো শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি শুধু একটি পেশাগত ডিগ্রির পথ বেছে নেন না, বরং সমাজকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরিচালনার একটি দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন। আধুনিক বিশ্বে আইন বিভাগ কেন একজন তরুণ শিক্ষার্থীর জন্য অন্যতম টেকসই, সম্মানজনক ও অর্থবহ একাডেমিক যাত্রা, তার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা বোঝা প্রয়োজন।

চিন্তার গভীরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন

আইন অধ্যয়নের মূল সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এর বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার মধ্যে। এটি একজন শিক্ষার্থীকে অন্ধভাবে তথ্য মুখস্থ করতে শেখায় না, বরং ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শেখায়। আইনের পাঠ গ্রহণকালে একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বাধীন ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে, যা তাঁকে যেকোনো জটিল পরিস্থিতির পেছনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম করে তোলে। এর পাশাপাশি সঠিক যুক্তিকাঠামো গঠন, লিখিত ও মৌখিক প্রকাশভঙ্গি তীক্ষ্ণ করা এবং তথ্য পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর দক্ষতা অর্জিত হয়। আইনের মূল ভিত্তি যেহেতু ন্যায়বিচার, তাই মানবাধিকার, বৈষম্যহীনতা ও নীতিশাস্ত্রের গভীর দর্শন আইন শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে দায়িত্বশীল ও সহানুভূতিশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

বহুমুখী ক্যারিয়ার ও কর্মক্ষেত্র

আইন বিভাগের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর বৈচিত্র্যময় ও সর্বজনীন প্রয়োগ। প্রথাগত কোর্টরুম অনুশীলন বা ওকালতির বাইরেও আইনে স্নাতক ব্যক্তিদের জন্য কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত বিশাল। প্রথাগত আইনি পেশায় যেমন আদালতে স্বাধীনভাবে চর্চা করে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার বিভাগে ক্যারিয়ার শুরুর সুযোগ রয়েছে। সাধারণ সরকারি সেবায় বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসন, পুলিশ বা পররাষ্ট্র ক্যাডারেও ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ রয়েছে।

করপোরেট ও আন্তর্জাতিক সুযোগ

বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল করপোরেট দুনিয়ায়ও আইনের দক্ষতা সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। প্রতিটি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও টেলিকম সেক্টরে ‘লিগ্যাল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স’ বিভাগ এখন অপরিহার্য। চুক্তিপত্র প্রণয়ন, বাণিজ্যিক সমঝোতা এবং ব্যবসায়িক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ আইন বিশেষজ্ঞদের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এ ছাড়া জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নীতি বিশ্লেষণ ও গবেষণার সুযোগও রয়েছে। প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা প্রাইভেসি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সুরক্ষার মতো নতুন ক্ষেত্রগুলোয় আধুনিক আইনবিশারদদের বৈশ্বিক চাহিদা তৈরি হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

প্রযুক্তির দ্রুতগামী অগ্রগতির এই যুগে বহু পেশা অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে ঝুঁকিতে থাকলেও, আইন পেশায় এর প্রভাব তেমন পড়বে না। কারণ মানুষের সূক্ষ্ম আবেগ, নৈতিক বিচারবোধ, জটিল সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এআই ও অটোমেশনের যুগেও আইন পেশায় মানবিক বিচারবোধ, নৈতিক বিবেচনা ও জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব থাকবে। ফলে আইন একটি দীর্ঘমেয়াদি, সময়োপযোগী ও ক্রমবর্ধমান টেকসই পেশা।

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি

আইন বিভাগে অধ্যয়নকালে সফল হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিন থেকে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি ইতিহাস, রাজনীতি ও মৌলিক দর্শনের চর্চা করা জরুরি। একই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সাবলীল যোগাযোগের দক্ষতা এবং ছদ্ম-আদালত বা ‘মুট কোর্ট’ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইনি গবেষণা, যুক্তি উপস্থাপন ও মৌখিক বিতর্কের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, আইনে পড়া মানে শুধু আইনবিদ হওয়া নয়, বরং নিজের ব্যক্তিত্বকে এক অনন্য প্রজ্ঞায় উন্নীত করা। এটি এমন এক বিদ্যা, যা মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শেখায় এবং পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি সামাজিক ও নাগরিক বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের সক্ষমতা তৈরি করে। চিন্তাশীল ও প্রগতিশীল যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য আইন বিভাগ নিঃসন্দেহে একটি সম্ভাবনাময় ও ভবিষ্যৎমুখী পছন্দ।

মেহেদী হাসান অনিক

প্রভাষক, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

বিষয়:

শিক্ষার্থীনারীছাপা সংস্করণআইনশিক্ষা
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