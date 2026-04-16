ইতালির পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির সুযোগ

ইউরোপের প্রাচীন শিক্ষার ঐতিহ্য ও আধুনিক গবেষণার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ইতালির স্বনামধন্য পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করেছে দারুণ সুযোগ ‘সিআইসিওপিএস (CICOPS) স্কলারশিপ ২০২৬’। উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষক, গবেষক ও একাডেমিক ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত স্বল্পমেয়াদি গবেষণা কর্মসূচি।
সিআইসিওপিএস স্কলারশিপের মাধ্যমে নির্বাচিত গবেষকেরা ৪ থেকে ১২ সপ্তাহ পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যৌথ গবেষণায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এ সময় তাঁরা অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের সঙ্গে সরাসরি গবেষণা কার্যক্রমে যুক্ত হতে পারবেন। এতে তাঁরা একাডেমিক দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন।
যেসব সুবিধা থাকছে
সিআইসিওপিএস বৃত্তি কী
পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইডিআইএসইউ যৌথভাবে এই কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এর মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশের একাডেমিক ও গবেষকদের ইতালিতে এনে পারস্পরিক গবেষণা সহযোগিতা বাড়ানো। প্রতিবছর সীমিতসংখ্যক স্কলারশিপ দেওয়া হয়। ২০২৬ সালের জন্য নির্ধারিত সংখ্যা মাত্র ছয়টি স্কলারশিপ।
গবেষণার সময় ও মেয়াদ
নির্বাচিত প্রার্থীরা দুটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গবেষণায় অংশ নিতে পারবেন—৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ এবং ১২ জানুয়ারি থেকে ২৪ জুলাই ২০২৭ পর্যন্ত।
যেসব বিষয়ে গবেষণার সুযোগ
কারা আবেদন করতে পারবেন
আবেদনপ্রক্রিয়া ও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত
এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে চাইলে প্রথমে পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট গবেষণার বিষয়ে অধ্যাপক আগ্রহী হলে তিনি একটি আমন্ত্রণপত্র পাঠাবেন। সেই আমন্ত্রণপত্র ছাড়া আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। যাঁদের সঙ্গে অধ্যাপকদের সরাসরি যোগাযোগ নেই, তাঁরা সিআইসিওপিএস অফিসে ই-মেইলের মাধ্যমে গবেষণা প্রস্তাব পাঠিয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতা চাইতে পারেন। এরপর অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিন। বিস্তারিত জানতে দেখুন l ওয়েবসাইটে।
আবেদনের শেষ সময়:
আগামী ১০ জুন, ২০২৬।
বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ। এ মাসের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি বরাবরই বরণ করে নেয় এক অনন্য সাংস্কৃতিক আবহে। শোভাযাত্রা, মেলা, পান্তা-ইলিশ, হালখাতা আর নানা লোকজ আয়োজনে দিনটি হয়ে ওঠে উৎসবমুখর প্রাণের মিলনমেলা।১১ ঘণ্টা আগে
ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) দুপুরে সিলেট নগরীর মেন্দিবাগ এলাকায় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে আয়োজিত কেন্দ্রসচিবদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী১৭ ঘণ্টা আগে
এ ছাড়া পাসের হারেও গরমিল দেখা গেছে। ফলাফল অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০ নম্বর বা তার বেশি পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩৮ হাজার ৮৮ জন; যা শতাংশ হিসাবে ৩০ দশমিক ২৪ শতাংশ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ পাসের হার উল্লেখ করেছে ৩০ শতাংশ। অন্যদিকে, ৩০ নম্বরের কম পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন ৮৭ হাজার ৭৪০ জন, যা শতকরা হ১৭ ঘণ্টা আগে
বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণবন্ত আবহে বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ উদ্যাপনে দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয় (গবি) ক্যাম্পাস। নাচ, গান, বিতর্ক আর ঐতিহ্যবাহী খাবারের সমারোহে ক্যাম্পাসজুড়ে তৈরি হয় এক আনন্দঘন পরিবেশ...১৯ ঘণ্টা আগে