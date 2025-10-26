Ajker Patrika
> শিক্ষা

মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ভর্তির আদ্যোপান্ত

সাদিকুর রহমান সাদি
আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৮: ৩৯
মেরিটাইমবিষয়ক উচ্চতর পড়াশোনার জন্য দেশের প্রথম ‘বিশেষায়িত’ বিশ্ববিদ্যালয় হলো ‘বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়’। ব্লু ইকোনমি অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি দেশের ৩৭তম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এখান থেকে মেরিন ক্যাডেটদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ‘ব্যাচেলর অব মেরিটাইম সায়েন্স’ ডিগ্রিও দেওয়া হচ্ছে।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ‍বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিভিন্ন অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি আবেদন শুরু হবে ২৮ অক্টোবর। চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত।

প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। চলবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। ভর্তি পরীক্ষায় এবারও সেকেন্ড টাইম ও নেগেটিভ মার্কিং রাখা হয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে শুধু নৈর্ব্যত্তিক পদ্ধতিতে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও রাজশাহী কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষে ক্লাস শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ২০২৬ সালের মে মাসে। আগ্রহীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০০ টাকা।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ২০২২ বা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক (বা সমমান) এবং ২০২৪ বা ২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক (বা সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ, চলতি শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকছে।

যোগ্যতা ও পরীক্ষার বিষয়

১. আর্থ অ্যান্ড ওশান সায়েন্স

  • বিএসসি (অনার্স) ইন ওশানোগ্রাফি
  • বিএসসি (অনার্স) ইন ফিশারিজ

(ক) বিজ্ঞান শাখা থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের এবং মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৪সহ উত্তীর্ণ হতে হবে।

(খ) উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার গণিত, ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানের ৫টি বিষয়ের মধ্যে যেকোনো দুটি বিষয়ে ‘এ’ গ্রেড এবং অন্য সব বিষয়ে ‘বি’ গ্রেড থাকতে হবে।

২. ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি

  • বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং।

(ক) বিজ্ঞান শাখা থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের এবং মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৪সহ উত্তীর্ণ হতে হবে।

(খ) উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং গণিত এ চারটি বিষয়ের মধ্যে যেকোনো ২টিতে ‘এ’ গ্রেড থাকতে হবে। অন্য সব বিষয়ে ন্যূনতম ‘বি’ গ্রেড থাকতে হবে।

৩. মেরিটাইম গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি

  • এলএলবি (অনার্স) ইন মেরিটাইম ল

(ক) যেকোনো শাখা থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের এবং পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৩.৫০সহ উত্তীর্ণ হতে হবে এবং সব বিষয়ে ন্যূনতম ‘বি’ গ্রেড থাকতে হবে।

৪. শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

  • বিবিএ ইন পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিসটিকস

ক) উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের এবং পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৩.৫০সহ উত্তীর্ণ হতে হবে এবং সব বিষয়ে ন্যূনতম ‘বি’ গ্রেড থাকতে হবে।

আসন সংখ্যা

গত বছরের ভর্তি তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়টির ৪টি অনুষদের ৫টি বিভাগে মোট ২০০টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে ফ্যাকাল্টি অব আর্থ অ্যান্ড ওশান সায়েন্স অনুষদের দুই বিভাগের মধ্যে বিএসসি (অনার্স) ইন ওশানোগ্রাফি বিভাগে ৪০টি এবং বিএসসি (অনার্স) ইন ফিশারিজ বিভাগে ৪০টি আসন রয়েছে।

ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪০টি, ফ্যাকাল্টি অব মেরিটাইম গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি অনুষদের এলএলবি (অনার্স) ইন মেরিটাইম ল বিভাগে ৪০টি এবং ফ্যাকাল্টি অব শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুষদের বিবিএ ইন পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস বিভাগে ৪০টি আসন রয়েছে।

