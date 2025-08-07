Ajker Patrika
থাইল্যান্ডে চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত
থাইল্যান্ডে চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি ২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির আওতায় স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। এ বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত।

চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অবস্থিত একটি সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১২৬তম স্থানে রয়েছে। ১৯১৭ সালে রাজা রাম ষষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি তার বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিচিত।

সুযোগ-সুবিধা: নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য ইকোনমি ক্লাস (রাউন্ড-ট্রিপ) টিকিটের ব্যবস্থা থাকবে। টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। মাসিক ভাতা ও আবাসনব্যবস্থা হিসাবে ১৬ হাজার বাথ (৫৯ হাজার ৪৭৬ টাকা) দেওয়া হবে।

আবেদনের যোগ্যতা: আবেদনকারীদের অবশ্যই যে ক্ষেত্রের জন্য আবেদন করছেন, সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। আবেদনের সঙ্গে একটি ডিগ্রি সার্টিফিকেট এবং একটি অফিশিয়াল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দিতে হবে। স্নাতকোত্তরে কমপক্ষে সিজিপিএ ৩.২৫ থাকতে হবে। বয়স ৩৫ বছরের বেশি হওয়া যাবে না। ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।

বৃত্তির সময়কাল: স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য ২ বছর। আর পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ৩ বছর সময় থাকবে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো: ব্যবসা প্রশাসন, ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি, খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অধ্যয়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি, পলিমারবিজ্ঞান, নগর কৌশল ও পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য: ১ ইঞ্চি ছবিসহ একটি আবেদনপত্র। অফিশিয়াল লিংক থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে। জীবনবৃত্তান্ত। সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট। স্নাতকের সার্টিফিকেট। পাসপোর্টের ফটোকপি। দুটি সুপারিশপত্র ও মেডিকেল সার্টিফিকেট।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।

বিষয়:

থাইল্যান্ডছাপা সংস্করণশিক্ষাবৃত্তি
