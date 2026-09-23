Ajker Patrika
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ফ্রিজ খুলে টেনশন ভুলে মন ভরে খান ‘কিছু একটা’

বিজ্ঞপ্তি
ফ্রিজ খুলে টেনশন ভুলে মন ভরে খান ‘কিছু একটা’
ছবি: সংগৃহীত

পেটের ক্ষুধা তো সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু মনেরটা? এই ক্ষুধাটার নামই হচ্ছে ‘কিছু একটা’।

ধরুন, বৃষ্টি নামল। হঠাৎ মনে হলো, কিছু একটা খাওয়া দরকার। আবার সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বাসায় ফেরার পর, যখনই কিছু একটা খেতে ইচ্ছে করে, কে আবার বের হতে চায়! এভাবেই কাজের ফাঁকে, পড়ার ব্রেকে, বাসায় গেস্ট আসলে কিংবা বাচ্চার স্কুলের টিফিন রেডি করার সময় এই কিছু একটা-গুলোর খোঁজ আমাদের চলতেই থাকে। কিন্তু বাইরে থেকে আনা অস্বাস্থ্যকর কিছু একটা খেতেও ইচ্ছে করে না, এদিকে ফ্রিজ খুললে দেখা যায় কিছুই নাই। তখন কিছু একটার অপ্রাপ্তি সোজা মনে গিয়ে বিঁধে; নিজেকে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মানুষটা।

এই অসহায়ত্বে যেন আপনাকে ভুগতে না হয়, তাই রাঁধুনী’স কিচেন নিয়ে এল এমনই ‘কিছু একটা’-র জন্য অনেক রকম ফ্রোজেন ফুডের সমাহার। আছে মচমচে পরোটা, মজাদার সসেজ, সুস্বাদু সমুচা, ডেলিশিয়াস স্প্রিং রোল, চিকেন নাগেটস ও কিডস নাগেটসসহ আরও অনেক কিছু।

স্বাদ উপভোগ করার সময় যদি হঠাৎ মনে হয়, যা খাচ্ছেন তা স্বাস্থ্যকর কিনা! তবে জেনে রাখুন ২৫ বছর ধরে কোয়ালিটির প্রশ্নে সবসময়ই আপসহীন স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড। সেই ধারাবাহিকতায় রাঁধুনী’স কিচেনের সকল পণ্য তৈরি করা হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউমুক্ত এবং যে কোনো রকমের ক্ষতিকর উপাদান পরিহার করে। আধুনিক কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি হওয়ায় এর স্বাদের সঙ্গে কোয়ালিটিও রাখা হয়েছে একদম অটুট।

তাই পরের বার মন যখন বলবে, ‘কিছু একটা’ চাই; ফ্রিজ খুলুন, বের করে আনুন রাঁধুনী’স কিচেনের ফ্রোজেন ফুড, হালকা ভেজে নিয়ে উপভোগ করুন মন ভরে।

কোয়ালিটি নিয়ে দুশ্চিন্তা ভুলে, রাঁধুনী’স কিচেনের ফ্রোজেন ফুডস মন ভরে খান।

বিষয়:

করপোরেটকোম্পানি
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