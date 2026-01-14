প্রথমবার ঢাকা আসছেন আইএফএসি প্রেসিডেন্ট, অংশগ্রহণ করবেন সাফা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশে হিসাববিজ্ঞান পেশার ইতিহাসে এক মাইলফলক স্পর্শ করতে যাচ্ছে দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)। ১৭ জানুয়ারি ঢাকার হোটেল লো মেরিডিয়েনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘সাফা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ২০২৬’। এই সম্মেলনে যোগ দিতে প্রথমবারের মতো ঢাকা আসছেন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের প্রেসিডেন্ট জ্যঁ বুকো।
আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) আইসিএবি ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট এন কে এ মবিন এফসিএ। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সাফা অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন এফসিএ এবং আইসিএবির অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এবারের সম্মেলনের একটি বিশেষ দিক হলো দক্ষিণ এশীয় হিসাববিদদের আঞ্চলিক সংস্থা সাফার নেতৃত্ব বাংলাদেশের হাতে আসা। আইসিএবির সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এফসিএ ২০২৬ সালের জন্য সাফার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এ ছাড়া আইসিএবির চিফ অপারেটিং কর্মকর্তা মাহবুব আহমেদ সিদ্দিকী এফসিএ সাফার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।
এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ‘পরবর্তী প্রজন্মের পেশা: নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও টেকসই প্রতিবেদন একীভূতকরণ’। আইসিএবি প্রেসিডেন্ট এন কে এ মবিন বলেন, ভবিষ্যৎ হিসাববিদদের কেবল আর্থিক হিসাব নয়, বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং টেকসই প্রতিবেদনের মতো নতুন প্রযুক্তিতেও পারদর্শী হতে হবে। স্মার্ট শাসনব্যবস্থা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়তে ‘নৈতিক এআই’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি থাকবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক।
সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি থাকবেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপালসহ সার্কভুক্ত দেশগুলোর পাঁচ শতাধিক পেশাজীবী ও নীতিনির্ধারক এই সম্মেলনে অংশ নেবেন।
সম্মেলনে তিনটি টেকনিক্যাল সেশনে আলোচনা করা হবে নৈতিকতা ও প্রযুক্তির প্রভাবে পেশাগত পরিবর্তনের রূপরেখা, হিসাববিদদের বিবর্তনশীল ভূমিকা ও টেকসই প্রতিবেদনের ফ্রেমওয়ার্ক ও ফলাফল।
বক্তারা জানান, এই সম্মেলনটি সরকারের ‘নতুন বাংলাদেশ’ রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা পেশাগত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে একটি প্রগতিশীল জাতি হিসেবে তুলে ধরবে।
