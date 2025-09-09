কুমিল্লার হতদরিদ্র রিকশাচালককে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি কুমিল্লার মুরাদনগরের হতদরিদ্র কৃষক ও রিকশাচালক মো. মেহেদী হাসানকে স্ত্রী ও সন্তানের চিকিৎসার জন্য ৫ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ইমতিয়াজ ইউ আহমেদ মেহেদী হাসানের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন।
চেক দেওয়ার সময় শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির এসইভিপি ও কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার, ব্যাংকের এসএভিপি মো. জাকির হোসেন, ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগ ও ব্যাংক ফাউন্ডেশনের ইনচার্জ কে এম হারুনুর রশীদ এবং ব্যাংক ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ কর্মকর্তা মো. কামাল মিয়া উপস্থিত ছিলেন।
