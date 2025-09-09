Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

কুমিল্লার হতদরিদ্র রিকশাচালককে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কুমিল্লার হতদরিদ্র রিকশাচালককে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা

করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি কুমিল্লার মুরাদনগরের হতদরিদ্র কৃষক ও রিকশাচালক মো. মেহেদী হাসানকে স্ত্রী ও সন্তানের চিকিৎসার জন্য ৫ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ইমতিয়াজ ইউ আহমেদ মেহেদী হাসানের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন।

চেক দেওয়ার সময় শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির এসইভিপি ও কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার, ব্যাংকের এসএভিপি মো. জাকির হোসেন, ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগ ও ব্যাংক ফাউন্ডেশনের ইনচার্জ কে এম হারুনুর রশীদ এবং ব্যাংক ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ কর্মকর্তা মো. কামাল মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

কুমিল্লার হতদরিদ্র রিকশাচালককে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা

কুমিল্লার হতদরিদ্র রিকশাচালককে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও ল্যাটিন ট্রাভেল মানি ট্রান্সফার এস.এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও ল্যাটিন ট্রাভেল মানি ট্রান্সফার এস.এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

ক্যাবের নতুন সভাপতি হলেন সফিকুজ্জামান

ক্যাবের নতুন সভাপতি হলেন সফিকুজ্জামান