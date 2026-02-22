এপেক্সের ঈদ ক্যাম্পেইনে এক ফ্রেমে জয়া-অপূর্ব, থাকছে ফ্যামিলি ম্যাচিং কালেকশন

ঈদ মানেই নতুন পোশাকের সঙ্গে মানানসই জুতা আর নতুন সাজের পূর্ণতা। গ্রাহকদের ঈদের আনন্দকে আরও রাঙিয়ে দিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় ফুটওয়্যার ব্র্যান্ড এপেক্স নিয়ে এসেছে বিশেষ ঈদ ক্যাম্পেইন—‘স্টাইলে No.1, ঈদ ট্রেন্ডে ফ্যামিলি ফান’। এই ক্যাম্পেইনের সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে ১৯ বছর পর আবারও একসঙ্গে পর্দায় হাজির হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান ও অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব।
এপেক্স এবার পুরো পরিবারের জন্য নিয়ে এসেছে ম্যাচিং ঈদ কালেকশন। ছোট-বড় সবার জন্য হাজারো ট্রেন্ডি ডিজাইনের সমাহার নিয়ে এপেক্স এখন একটি ‘কমপ্লিট শপিং ডেসটিনেশন’। ক্যাম্পেইনটির মাধ্যমে এপেক্স প্রতিটি পরিবারকে ঈদের সাজে সেরা হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।
ঈদের পোশাকের সঙ্গে মানানসই সেরা হিলস বা জুতা যাঁরা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য এপেক্সের লেডিস রেঞ্জে যুক্ত হয়েছে হাজারো নতুন কালেকশন। মেয়েদের এবারের ঈদ কালেকশনে ট্রেন্ডি ডিজাইনের পাশাপাশি আরাম বা কমফোর্টের বিষয়টিকেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফ্যাশন ও স্বাচ্ছন্দ্যের এক অনন্য সংমিশ্রণ দেখা যাবে এই কালেকশনগুলোতে।
এপেক্স তাদের প্রতিটি স্টোর সাজিয়েছে সব বয়সের মানুষের উপযোগী জুতা ও অ্যাকসেসরিজ দিয়ে। ছোটদের জন্য যেমন রয়েছে বর্ণিল ও আরামদায়ক কালেকশন, তেমনি বড়দের জন্য রয়েছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির লেদার জুতা ও আরামদায়ক স্যান্ডেল। নিজের জন্য হোক কিংবা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য, এক ছাদের নিচেই মিলছে পুরো পরিবারের স্টাইল সলিউশন।
এপেক্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঈদের আমেজে স্টাইল আর কমফোর্টের সমন্বয়ে এপেক্স সব সময়ই এক নম্বর স্থান ধরে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই দেরি না করে নিজের পরিবারকে নিয়ে নিকটস্থ এপেক্স স্টোরে এসে ‘স্টাইলে No.1 ফ্যামিলি’ হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ভারী শিল্পে ব্যবহৃত জ্বালানি ফার্নেস তেলের দাম লিটারে ১৪ টাকা ৯০ পয়সা কমিয়েছে সরকার। আজ রোববার দিবাগত রাত ১২টা থেকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) সরকারি বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্পকারখানা ও অন্য গ্রাহকদের কাছে প্রতি লিটার ফার্নেস তেল ৭১ টাকা ১০ পয়সা দরে বিক্রি করবে।৫ ঘণ্টা আগে
কৃষি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর নানা উদ্যোগের কথা শোনা যায়; কিন্তু মাঠের চিত্র এখনো তেমন বদলায়নি। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও অর্থনীতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এই খাত অথচ ব্যাংকঋণে এর অংশ খুবই সীমিত। একদিকে কিস্তি আদায়ে কঠোরতা, অন্যদিকে নতুন ঋণ বিতরণে অনীহা—এই দ্বৈত চাপে পড়েছেন কৃষকেরা।১৭ ঘণ্টা আগে
মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিশ্বজুড়ে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর শুল্কের হার আরও ৫ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। আজ শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই ঘোষণা দেন। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে আরোপ করা আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ....২১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘বাণিজ্যযুদ্ধে’ বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর দেশেরই সুপ্রিম কোর্ট। আদালত ঘোষণা করেছেন, ট্রাম্পের ‘ইউনিভার্সাল বেসলাইন ট্যারিফ’ সংবিধান পরিপন্থী এবং আইনিভাবে অবৈধ। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর ট্রাম্প সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সব দেশের ওপর ১০ শতাংশ নতুন...১ দিন আগে