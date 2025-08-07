‘জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর জোর দিতে হবে’

অনলাইন ডেস্ক
জ্বালানির ওপর জীবাশ্মনির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে মসজিদ-মাদ্রাসার ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পিপিপি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে রাজধানীর একটি কনভেনশন হলে ‘সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার’-বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান। সভায় ডেসকো আওতাধীন ঢাকার উত্তরাংশের বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসার ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মসজিদ কমিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘আমরা জ্বালানির ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের এই জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর জোর দিতে হবে। ডেসকো আওতাধীন সব মসজিদ-মাদ্রাসার ছাদে সোলার প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আপনাদের সবার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।’
অনুষ্ঠানে সচিব সমাজের গণ্যমান্য, জ্ঞানী-গুণী মানুষের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘এখানে আপনাদের ৫০০ মানুষকে জানানো মানে আপনার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় ৫০০ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছানো। মসজিদের ইমাম, খতিব সাহেবদের সমাজের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। অনেক সময় পারিবারিক বিষয় নিয়েও মানুষ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেন। আপনারা শুক্রবারে খুতবার সময় যদি বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক কথা বলেন, তাহলে সেগুলো মানুষ আমলে নিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ীতে উৎসাহিত ও সচেতন হবেন।’
তিনি বলেন, ‘আপনারা ইতিমধ্যে অনুভব করেছেন, পবিত্র মাহে রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এবং চলমান গ্রীষ্মকালে সরকারের আন্তরিকতা, ঐকান্তিক চেষ্ঠা, সত্যতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের যথেষ্ট উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। সরকার বিদ্যুৎ খাতে প্রচুর ভর্তুকি দিচ্ছে। অথচ প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, হাসপাতাল এমন অনেক জরুরি কাজে অর্থ প্রয়োজন। আমরা প্রয়োজনের অধিক বিদ্যুৎ অপচয় না করলে সরকারের খরচ কমবে, যা অন্যান্য জরুরি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।’
সভায় বনানী সেন্ট্রাল জামে মসজিদের ইমাম মওলানা মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘এ ধরনের আয়োজন এই প্রথম। আমরা এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।’
রূপনগর আবাসিক এলাকার মসজিদের ইমাম মো. জাহিদুল ইসলাম এই আয়োজনের প্রশংসা করেন। উত্তরা পশ্চিম তুরাগ এলাকার এক মসজিদের প্রতিনিধি বিদ্যুৎ বিল কমানোর সুপারিশ করেন।
আমন্ত্রিত অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুষ্ঠানের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদ এনডিসি, পিএসসি (অব.)। তিনি পবিত্র কোরআন শরীফের একটি আয়াত তর্জমা করে সবাইকে অপচয় থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি সবাইকে সচেতন হতে এবং নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে উৎসাহী করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়গুলো প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। এ ছাড়া ডেসকোর সামগ্রিক অবস্থা ও সিস্টেম লস কমিয়ে আনার জন্য ডেসকোর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান।
অনুষ্ঠানে ডেসকোর নির্বাহী পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
জ্বালানির ওপর জীবাশ্মনির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে মসজিদ-মাদ্রাসার ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পিপিপি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে রাজধানীর একটি কনভেনশন হলে ‘সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার’-বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান। সভায় ডেসকো আওতাধীন ঢাকার উত্তরাংশের বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসার ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মসজিদ কমিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘আমরা জ্বালানির ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের এই জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর জোর দিতে হবে। ডেসকো আওতাধীন সব মসজিদ-মাদ্রাসার ছাদে সোলার প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আপনাদের সবার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।’
অনুষ্ঠানে সচিব সমাজের গণ্যমান্য, জ্ঞানী-গুণী মানুষের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘এখানে আপনাদের ৫০০ মানুষকে জানানো মানে আপনার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় ৫০০ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছানো। মসজিদের ইমাম, খতিব সাহেবদের সমাজের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। অনেক সময় পারিবারিক বিষয় নিয়েও মানুষ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেন। আপনারা শুক্রবারে খুতবার সময় যদি বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক কথা বলেন, তাহলে সেগুলো মানুষ আমলে নিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ীতে উৎসাহিত ও সচেতন হবেন।’
তিনি বলেন, ‘আপনারা ইতিমধ্যে অনুভব করেছেন, পবিত্র মাহে রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এবং চলমান গ্রীষ্মকালে সরকারের আন্তরিকতা, ঐকান্তিক চেষ্ঠা, সত্যতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের যথেষ্ট উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। সরকার বিদ্যুৎ খাতে প্রচুর ভর্তুকি দিচ্ছে। অথচ প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, হাসপাতাল এমন অনেক জরুরি কাজে অর্থ প্রয়োজন। আমরা প্রয়োজনের অধিক বিদ্যুৎ অপচয় না করলে সরকারের খরচ কমবে, যা অন্যান্য জরুরি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।’
সভায় বনানী সেন্ট্রাল জামে মসজিদের ইমাম মওলানা মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘এ ধরনের আয়োজন এই প্রথম। আমরা এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।’
রূপনগর আবাসিক এলাকার মসজিদের ইমাম মো. জাহিদুল ইসলাম এই আয়োজনের প্রশংসা করেন। উত্তরা পশ্চিম তুরাগ এলাকার এক মসজিদের প্রতিনিধি বিদ্যুৎ বিল কমানোর সুপারিশ করেন।
আমন্ত্রিত অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুষ্ঠানের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহমেদ এনডিসি, পিএসসি (অব.)। তিনি পবিত্র কোরআন শরীফের একটি আয়াত তর্জমা করে সবাইকে অপচয় থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি সবাইকে সচেতন হতে এবং নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে উৎসাহী করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়গুলো প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। এ ছাড়া ডেসকোর সামগ্রিক অবস্থা ও সিস্টেম লস কমিয়ে আনার জন্য ডেসকোর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান।
অনুষ্ঠানে ডেসকোর নির্বাহী পরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
দেশের অন্যতম লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘সারা’ পোশাকে দিচ্ছে ৫০ শতাংশ মূল্যছাড়। এ অফারের আওতায় ক্রেতারা ঢাকার ভেতর ও বাইরে অবস্থিত মোট ১৫টি আউটলেট থেকে কেনাকাটার সুযোগ পাবেন।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশি পণ্যের ওপর নতুন শুল্কহার আজ বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশি পোশাকসহ বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে গড়ে ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্কসহ মোট ৩৬ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। তবে এ বিষয়ে এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি হয়নি বাংলাদেশ সরকারের। খসড়া তৈরি৪ ঘণ্টা আগে
‘আমরা ঢাকার বাইরের অঞ্চলে বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো ও সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে আছি। স্থানীয় পর্যায়ে নানা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়েরও অভাব রয়েছে। আমাদের সমন্বিতভাবে এগোতে হবে। কারণ, বিনিয়োগ সম্ভাবনা জাগাতে স্থানীয় সরকারই মূল চালিকাশক্তি।’৪ ঘণ্টা আগে
জুন মাসের তুলনায় জুলাই মাসে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে দশমিক ৭ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হালনাগদ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।৮ ঘণ্টা আগে