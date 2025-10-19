কৃষি ব্যাংকে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ‘গ্রাহক সেবা পক্ষ’ কর্মসূচি উদ্বোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উদ্যাপন উপলক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৯ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ‘গ্রাহক সেবা পক্ষ’ পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে ১৯ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক আয়োজনে কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।
অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম সচিব ও অত্র ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মাকছুমা আকতার বানু আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, গ্রাহকের সন্তুষ্টির হাসি হোক গ্রাহক সেবা পক্ষের মূল লক্ষ্য এবং গ্রাহকের হাসিই প্রতিষ্ঠানের প্রচারের সর্বোত্তম মাধ্যম। উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের মাধ্যমে তারুণ্য উৎসব-২০২৫ সফল করার জন্য তিনি ব্যাংকের সবাইকে আহ্বান জানান।
মাকছুমা আকতার বানু আরও বলেন, ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক তরুণদের জন্য সঞ্চয়ী স্কিম এবং বিভিন্ন বিভাগের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স গ্রহীতাদের স্কুলগামী মেয়েদের জন্য বাইসাইকেল বিতরণ একটি অভিনব পদক্ষেপ, যা প্রশংসার দাবি রাখে।’
অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্চিয়া বিনতে আলী বলেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সর্বস্তরের জনগণের কাছে দ্রুত, আধুনিক ও মানবিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
‘গ্রাহক সেবা পক্ষ’ উদ্বোধন উপলক্ষে তরুণদের জন্য স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ে নতুন প্রবর্তিত সঞ্চয় স্কিমের আওতায় হিসাব খোলা ও ঋণ বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আ. রহিম ও মোহা. খালেদুজ্জামান, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ, উপমহাব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং মাঠপর্যায়ের সব বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, করপোরেট শাখাপ্রধান এবং সব শাখা ব্যবস্থাপক ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।
