Ajker Patrika
অর্থনীতি

ম্যানচেস্টার রুট সাময়িক স্থগিতের ব্যাখ্যা দিল বিমান

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ম্যানচেস্টার রুট সাময়িক স্থগিতের ব্যাখ্যা দিল বিমান

আগামী ১ মার্চ থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ঢাকা/সিলেট-ম্যানচেস্টার-ঢাকা রুটে ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ ও বাস্তবতা তুলে ধরে আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে একটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি পাঠিয়েছে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সংস্থাটি।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা বোসরা ইসলাম স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যানচেস্টার রুটে ফ্লাইট স্থগিত নিয়ে নানা আলোচনা ও মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সম্মানিত যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রকৃত অবস্থা জানাতেই এই ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ঢাকা/সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটটি বিমানের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। একই সঙ্গে বিমানের ইউরোপ, হজ ও মধ্যপ্রাচ্য রুটে সীমিতসংখ্যক ওয়াইড-বডি উড়োজাহাজ—বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার ও বোয়িং ৭৭৭ ব্যবহৃত হচ্ছে। ম্যানচেস্টারের মতো দীর্ঘপথের রুটে একটি উড়োজাহাজ একাধিক দিন ব্যস্ত থাকায় বহর ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়।

হজ মৌসুমে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুলসংখ্যক যাত্রী পরিবহনের জন্য অতিরিক্ত ফ্লাইট পরিচালনা করতে হয় বলেও জানানো হয়। এ কারণে অপারেশনাল বাস্তবতায় অন্যান্য রুটের ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সি সমন্বয় করা জরুরি হয়ে পড়ে।

এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রুটে প্রবাসী শ্রমিক ও ওমরা যাত্রীদের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। ফলে সীমিত বহরকে তুলনামূলকভাবে বেশি চাহিদাসম্পন্ন ও কার্যকর রুটে ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর পাশাপাশি নিয়মিত সি-চেক, ইঞ্জিন ওভারহল এবং কাঠামোগত পরিদর্শনের সময় এক বা একাধিক উড়োজাহাজ সপ্তাহ কিংবা মাসের জন্য অপারেশনের বাইরে চলে যাওয়ায় উড়োজাহাজ সংকট আরও প্রকট হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বৈশ্বিকভাবে ক্রু সংকট বিদ্যমান, যা বিমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ অবস্থায় দীর্ঘপথের ফ্লাইটের পরিবর্তে স্বল্প পথের ফ্লাইট পরিচালনা করলে ক্রু ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে যাত্রীসেবার ধারাবাহিকতা, অপারেশনাল স্থিতিশীলতা এবং সীমিত বহরের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঢাকা/সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

যাত্রীদের সম্ভাব্য ভোগান্তি কমাতে ইতিমধ্যে লন্ডন রুটে ফ্লাইট ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করে সপ্তাহে মোট পাঁচটি ফ্লাইট পরিচালনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে চারটি ফ্লাইট সিলেট হয়ে লন্ডন এবং একটি ফ্লাইট সরাসরি ঢাকা-লন্ডন রুটে পরিচালিত হচ্ছে।

এ ছাড়া ম্যানচেস্টার রুট স্থগিতের পূর্বঘোষিত সময় ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পরিবর্তন করে ১ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য কোনো অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই টিকিট রিফান্ড, ফ্লাইট পরিবর্তন কিংবা লন্ডন হয়ে যাত্রার সুযোগ রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে সুবিধাজনক অন্য তারিখে ফ্লাইট পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ফি প্রযোজ্য হবে না।

ম্যানচেস্টার রুট সাময়িকভাবে স্থগিত থাকায় যেসব যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের কাছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং সহযোগিতা কামনা করেছে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, উড়োজাহাজ ক্রয় ও নতুন ক্রু নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতে ম্যানচেস্টার রুটে পুনরায় ফ্লাইট চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে এবং যথাসময়ে তা জানানো হবে।

বিষয়:

এয়ারলাইনসহজবিমান বাংলাদেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সৌদি আরব-পাকিস্তানসহ ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে থাকছে যে ৮ মুসলিম দেশ

আজকের রাশিফল: প্রেমে ‘পজেসিভ’ হলে বিবাদ বাড়বে, মোবাইল-মানিব্যাগ সাবধান

সিলেটের সকালটা আজ অন্যরকম

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

ইইউর সঙ্গে ‘উচ্চাভিলাষী’ নিরাপত্তা–প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যাচ্ছে ভারত, স্বাক্ষর আগামী সপ্তাহে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিতে যা জানা জরুরি

প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিতে যা জানা জরুরি

নিষিদ্ধ করতে চায় সরকার, আপত্তি খাতসংশ্লিষ্টদের

নিষিদ্ধ করতে চায় সরকার, আপত্তি খাতসংশ্লিষ্টদের

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

সম্পর্কিত

ম্যানচেস্টার রুট সাময়িক স্থগিতের ব্যাখ্যা দিল বিমান

ম্যানচেস্টার রুট সাময়িক স্থগিতের ব্যাখ্যা দিল বিমান

ছয় মেগা প্রকল্পের মেয়াদ আবার বাড়াচ্ছে সরকার

ছয় মেগা প্রকল্পের মেয়াদ আবার বাড়াচ্ছে সরকার

নিষিদ্ধ করতে চায় সরকার, আপত্তি খাতসংশ্লিষ্টদের

নিষিদ্ধ করতে চায় সরকার, আপত্তি খাতসংশ্লিষ্টদের

আড়াই লাখ ছাড়িয়ে সোনার দামে নতুন রেকর্ড

আড়াই লাখ ছাড়িয়ে সোনার দামে নতুন রেকর্ড