অত্যাবশ্যকীয় সেবা না দিলে এনবিআরের সংশ্লিষ্টদের কী শাস্তি হবে

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা গেজেটে বলা হয়, ‘যেহেতু সরকার এই মর্মে অভিমত পোষণ করে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন সব কাস্টম হাউস, আইসিডি, বন্ড কমিশনারেট ও শুল্ক স্টেশনসমূহের সব শ্রেণির চাকরি সরকারের রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য এবং সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা গতিশীল রাখার জন্য অত্যাবশ্যক, সেহেতু Essential Services (Second) Ordinance, 1958 (Ordinance No. XLI of 1958)-এর section 3-এর sub-section (1)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক জনস্বার্থ রক্ষায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন সব কাস্টম হাউস, আইসিডি, বন্ড কমিশনারেট ও শুল্ক স্টেশনসমূহের সব শ্রেণির চাকরিকে অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস (Essential Services) ঘোষণা করা হলো।’