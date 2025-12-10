ভ্যাট আদায় হলেও অনেক সময় সরকারের কোষাগারে পৌঁছায় না: অর্থ উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভ্যাট আদায় হলেও অনেক সময় তা সরকারের কোষাগারে পৌঁছায় না বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দীন আহমেদ। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) এনবিআরের প্রধান কার্যালয়ে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
অর্থ উপদেষ্টা বলেন, উন্নয়নের জন্য ভ্যাট একটি মডার্ন সিস্টেম। এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। জিডিপির তুলনায় ভ্যাট তেমন নেই।
সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘ভ্যাট যেন সরকারের কোষাগারে পৌঁছায়। আমার দেশে একটা দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, ভ্যাট আদায় হলেও সরকারের কোষাগারে অনেক সময় পৌঁছায় না। বিদেশে ভ্যাট দেওয়া ছাড়া ক্রয় করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে সব স্থানে ভ্যাটের বিষয়টি পৌঁছায়নি।’
সালেহউদ্দিন বলেন, ‘কর জিডিপি এত কম। সরকারের সম্পদ না বাড়ালে কাজ করব কীভাবে? রাজস্ব বাড়াতে হবে। কোনো কোনো দেশে কর জিডিপি অনুপাত ২৬ শতাংশের কারণে সে দেশ সেবা পায়। আমাদের দেশে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন–আমাদের দেশে যদি হাসপাতাল ও শিক্ষায় সেবা পাওয়া যায়, তাহলে মানুষ স্বেচ্ছায় রাজস্ব দিতে এগিয়ে আসবে।’
সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এনবিআরকে বলব, পরিধি বাড়ান, আধুনিকায়ন করেন। সম্পূরক ডিউটি কমান। না হলে বেশি আগানো যাবে না। কর দিলাম, সেবা পাব না। কর দিলে কী লাভ হলো—এই প্রশ্ন যেন করতে না পারে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে ও থাকবে।’
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক বলেন, অনেকগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে মোমেনটাম তৈরি হয়েছে। সেটাকে ধরে রাখতে হবে। অটোমেটেড করা বড় সাফল্য। ভ্যাট অব্যাহতি কমেছে। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি তৈরি হয়েছে।
আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘ভ্যাটের বিরোধিতা শুরু থেকে ছিল। ভ্যাট আদায় যতটুকু হওয়ার কথা ছিল, সে তুলনায় পিছিয়ে আছি। তবে সম্ভাবনা রয়েছে। একদিকে ভোক্তাকে ভ্যাট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের ভ্যাট আদায় করে এনবিআরকে দিতে হবে। সেখানে কোনো ব্যত্যয় করা যাবে না।’
ভ্যাট না দিলে কী হবে, সে বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে বলে জানিয়েছেন এফআইসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আজমান।
এদিকে ‘সময়মতো নিবন্ধন নেব, সঠিকভাবে ভ্যাট দেব’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজধানীসহ দেশের সব বিভাগীয় শহর ও কমিশনার কার্যালয়ে উদ্যাপন হচ্ছে জাতীয় ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্প বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং দেশের মোট রপ্তানি আয় ও জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে তুলা আমদানিতে এই নির্ভরতা দীর্ঘদিন ভারতের ওপর থাকলেও সম্প্রতি বড় পরিবর্তন দেখা গেছে। মার্কিন কৃষি দপ্তর (ইউএসডিএ)-এর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্রাজিল এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কাঁচা তুলা সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়েছে, যা ভারতের দীর্ঘদিনের আধিপত্যকে খর্ব করেছে।
এই বিষয়ে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়া টুডে’ জানিয়েছে, ২০২৪-২৫ বাজার বছরে (আগস্ট ২০২৪–জুলাই ২০২৫) বাংলাদেশ রেকর্ড ৮.২৮ মিলিয়ন ব্যাল তুলা আমদানি করেছে। এর মধ্যে শুধু ব্রাজিল থেকেই আনা হয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ (১.৯ মিলিয়ন ব্যাল)। এরপরই ছিল ভারতের অবস্থান। বাংলাদেশে আমদানি করা তুলার ১৫ শতাংশ (১.৪ মিলিয়ন ব্যাল) সরবরাহ করেছে ভারত। অথচ মাত্র এক বছর আগেও বাংলাদেশে তুলা সরবরাহকারী দেশগুলোর শীর্ষে ছিল দেশটি। ২০২৩-২৪ অর্থ বাজারে তারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ১.৭৯ মিলিয়ন ব্যাল তুলা সরবরাহ করেছিল।
ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে আন্দোলনের জের ধরে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই বাংলাদেশে তুলা রপ্তানিতে ভারতের পিছিয়ে পড়ার ঘটনাটি ঘটেছে। ইউএসডিএ প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের সরবরাহ চেইনে সাময়িক ব্যাঘাত ঘটলেও পোশাক খাত দ্রুত স্থিতিশীল হয় এবং তুলা আমদানি ধারা অব্যাহত থাকে।
বাংলাদেশের আরএমজি খাত দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশ এবং জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ জোগান দেয়। দেশের প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক এই শিল্পে কাজ করে। তাই কাঁচামালের বাজারে পরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।
এদিকে কাঁচা তুলার বাজারে ভারত পিছিয়ে পড়লেও তুলা দিয়ে তৈরি সুতা সরবরাহে ভারত এখনো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অংশীদার। ২০২৪-২৫ বাজার বছরে বাংলাদেশ যে সুতা আমদানি করেছে, তার ৮২ শতাংশই এসেছে ভারত থেকে। আর মাত্র ৭.৫ শতাংশ সুতা পাঠিয়ে এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন।
বিশেষজ্ঞদের মতে—বাংলাদেশের ভারতীয় সুতা কেনার কারণ হলো দ্রুত সরবরাহ, কম পরিবহন ব্যয় এবং বিদ্যমান ব্যবসায়িক সম্পর্ক। অন্যদিকে তুলার ক্ষেত্রে ব্রাজিলের দাম, মান এবং বৈশ্বিক সরবরাহ ক্ষমতা বাংলাদেশকে তাদের ওপর বেশি নির্ভরশীল করেছে।
আগামী ২০২৫-২৬ বাজার বছরে বাংলাদেশের তুলা আমদানি আরও ১.৪ শতাংশ বাড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। মূলত স্থানীয় স্পিনিং শিল্পের উচ্চ চাহিদার কারণেই তুলা আমদানি বাড়ছে। এই পরিবর্তন শুধু বৈশ্বিক বাজার নয়, দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য ভারসাম্যেও নতুন দিক নির্দেশ করছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুনকে জাতিসংঘের মাল্টিডাইমেনশনাল ভালনারেবিলিটি ইনডেক্সের (এমভিআই) স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সিপিডি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্বের মোট ১৫ জন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এই আন্তর্জাতিক প্যানেল গঠন করা হয়েছে। তাঁরা বহুমাত্রিক ভঙ্গুরতা সূচকের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, প্রয়োগ এবং বৈশ্বিক নীতি-প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কাজ করবেন। প্যানেলটি এমভিআই সচিবালয় ও জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে।
এই প্যানেল প্রতি তিন বছর অন্তর এমভিআই পর্যালোচনা করবে। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী পদ্ধতিগত উন্নয়নের সুপারিশ দেবে। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ কীভাবে ভঙ্গুরতা কমাচ্ছে ও স্থিতিস্থাপকতা বাড়াচ্ছে, তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করাও প্যানেলের দায়িত্বের অংশ। জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশন ও সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত বিষয়গুলোও তাঁরা বিবেচনায় নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফাহমিদা খাতুনের নিয়োগ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন আলোচনায় বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানের স্বীকৃতি। তিনি ব্যক্তিগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এ দায়িত্ব পালন করবেন। এমভিআইয়ের প্রাসঙ্গিকতা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও সহজপ্রাপ্যতা জোরদার করতে তিনি প্যানেলের কারিগরি ও নীতিগত কাজে অবদান রাখবেন।
ফাহমিদা খাতুন বর্তমানে ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আনকটাড) প্রোডাক্টিভ ক্যাপাসিটিজ ইনডেক্সের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। পাশাপাশি তিনি ব্র্যাকের বোর্ড সদস্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
পুলিশ বাহিনীর ঝুঁকি ভাতার মতো সচিবালয় ভাতা চালুর দাবিতে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদকে তাঁর দপ্তরে অবরুদ্ধ করেছেন কর্মচারীরা। আজ বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটার পর থেকে সচিবালয়ের শতাধিক কর্মচারী ১১ নম্বর ভবনে অর্থ উপদেষ্টাকে তাঁর দপ্তরে অবরুদ্ধ করেছেন।
সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের সভাপতি বাদিউল কবিরের নেতৃত্বে কর্মচারীরা অর্থ উপদেষ্টাকে তাঁর দপ্তরে ঘেরাও করে রেখেছেন। উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন কর্মচারীরা। সচিবালয় ভাতা ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত তাঁরা সরবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
অর্থ উপদেষ্টাকে তাঁর দপ্তরে অবরুদ্ধ করায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্যকে ১১ নম্বর ভবনের নিচতলায় মোতায়েন করা হয়েছে। তবে অর্থ উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্যকে দেখা যায়নি।
একজন কর্মচারী বলেন, ‘সচিবালয়ের কর্মচারীদের অফিস সময়ের বাইরেও ডিউটি করতে হয়। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে কাজ করার জন্য কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। এ কারণে আমরা সচিবালয় ভাতা চালুর দাবি জানিয়ে আসছি। ২০ শতাংশ সচিবালয় ভাতা চালু করে প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সরব না।’
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ইস্পাত উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের স্টিল (একেএস) ৬ ডিসেম্বর তাদের সব কর্মীকে নিয়ে ‘একেএস-একসাথে আগামীর পথে’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। দিনব্যাপী এই উৎসবমুখর ও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে দেশের প্রতিটি স্থান থেকে আবুল খায়ের স্টিলের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।
সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। নামাজ ও খাবারের বিরতির পর একেএসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সবার উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন। বক্তব্যে কোম্পানির সাম্প্রতিক অর্জন ও মাইলফলকগুলো তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে—দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রড একেএস টিএমটি বি৭০০ সি-আরের সফল উৎপাদন। বিশ্বের দ্রুততম রোলিং মিল স্থাপন। একেএস এবং কাউ ব্র্যান্ড কালার কোটেড স্টিলের মর্যাদাপূর্ণ সুপারব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন।
এই আলোচনায় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং কর্মীদের সম্মিলিত সাফল্যের প্রতিচ্ছবিও উঠে আসে।
সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র্যাফেল ড্র পর্বটি উদ্যাপনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিংবদন্তি শিল্পী জেমসের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ও লেজার শো উপস্থিত সবাইকে মাতিয়ে রাখে।
সমাপনী ভাষণে একেএস পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান হয়। এরপর নৈশভোজ ও ডিজে সেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
