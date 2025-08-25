Ajker Patrika
ব্যাংক-বিমার দাপটে পুঁজিবাজারে বড় উত্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখিয়েছে ব্যাংক ও বিমা খাতের কোম্পানিগুলো। এতে সূচকের বড় উত্থান হয়েছে। তবে টাকার অঙ্কে লেনদেন কিছুটা কমেছে।

আজ সোমবার দিন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলিয়ে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে ২৩৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১১৪টির। আর ৪৪টির দাম অপরিবর্তিত ছিল। অপর দিকে ব্যাংক খাতের ৩০টির শেয়ারের দাম বেড়েছে এবং ১টির দাম কমেছে। আর ৫৫টি বিমা কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়ার বিপরীতে ৩টির দাম কমেছে। এতে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৬৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৪৫৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ১৭৭ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১ হাজার ২০০ কোটি ২৬ লাখ টাকা। সে হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন কমেছে ২২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন কিছুটা কমলেও এটি চলতি বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লেনদেন।

এই লেনদেনে সব থেকে বড় ভূমিকা রেখেছে সিটি ব্যাংকের শেয়ার। কোম্পানিটির ৩৯ কোটি ৩০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৩২ কোটি ৪ লাখ টাকার। ২৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন।

এ ছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে মালেক স্পিনিং, সোনালি পেপার, বিচ হ্যাচারি, ওরিয়ন ইনফিউশন, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ, সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল ও বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস।

অন্য পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ১৭০ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২৩৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪৫টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৬০টির এবং ২৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ৫০ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ২০ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

বিষয়:

পুঁজিবাজারবিমাঅর্থনীতির খবরব্যাংক
