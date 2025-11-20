চার মাসে রাজস্ব ঘাটতি ১৭ হাজার কোটি টাকা

Ajker Patrika
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বরাবরের মতোই রাজস্ব আদায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৪৭৮ কোটি, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ২১৯ কোটি টাকা বা ১২ দশমিক ৬০ শতাংশ।

তবে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১ লাখ ৩ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্লথগতি থাকায় রাজস্ব আদায় তুলনামূলক কম হয়েছে। একই সঙ্গে এনবিআরের কর্মকর্তাদের আন্দোলনের পর বিভিন্ন সাজামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সব পদে রদবদলের কারণে অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। এসবের প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে রাজস্ব আদায়ে। যদিও রাজস্ব আদায়ে নিরলস চেষ্টার কথা জানিয়েছেন এনবিআরের কর্মকর্তারা।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের গবেষণা ফেলো ও অর্থনীতিবিদ এম হেলাল আহমেদ জনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির গতি কমে এসেছে। ব্যবসায় কর্মকাণ্ড কিছুটা মন্থরগতিতে এগোচ্ছে। আমদানি-রপ্তানির গতি বাড়ছে না; ফলে কাস্টমস থেকে প্রত্যাশিত শুল্ক আদায় হয়নি। ভ্যাট আদায়েও দুর্বলতা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের প্রকৃত বিক্রি গোপন করা, যা উল্লেখযোগ্য ভ্যাট লিকেজ তৈরি করে। তা ছাড়া করব্যবস্থারও কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে করের আওতা সংকীর্ণ থাকা, অনানুষ্ঠানিক খাতকে কর নেটে আনা না এবং কর প্রশাসনের দক্ষতার ঘাটতি।

সাবেক আমলা ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ফিরোজ মিয়া বলেন, সংগত কারণেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এনবিআর রাজস্ব আদায়ে করতে পারে না। তবে এনবিআরের আন্দোলনের পর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম সাজামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ব্যাপক হারে বদলির কারণে রাজস্ব আদায়ে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতেও পারে।

তথ্য বলছে, আয়কর; শুল্ক (কাস্টমস) এবং মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট—এই তিন খাতেই রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দেখা গেছে। এর মধ্যে ভ্যাট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে।

আগের বছরের তুলনায় ভ্যাট আদায়ে প্রবৃদ্ধিও সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তারপরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। চার মাসে এনবিআর ভ্যাট আদায় করতে পেরেছে ৪৬ হাজার ৮৭৮ কোটি, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮ হাজার ১৪৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি ১ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা বা ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ভ্যাট আদায় হয়েছিল ৩৭ হাজার ৫৬৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

চার মাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায় হয়েছে আয়কর খাতে। এ খাতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৩৭ হাজার ৮৪৯ কোটি, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭ হাজার ৪৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি ৯ হাজার ১৯৪ কোটি টাকা বা ১৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ। তবে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ১১ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চার মাসে এ খাতে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৩২ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা।

কাস্টমস বা শুল্ক খাতে ৪১ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৪ হাজার ৭৫১ কোটি, ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা বা ১৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। আগের বছরের প্রথম চার মাসে শুল্ক আদায় ছিল ৩৩ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা। ফলে আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

রাজস্ব আদায় বেগবান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ জানিয়ে এনবিআরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ‘ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্লথগতি থাকায় রাজস্ব আদায় তুলনামূলক কম হয়েছে। তবে বছরের শেষ দিকে রাজস্ব আদায়ে গতি বাড়বে বলে আশা করি, যেমনটা হয়েও থাকে। এ ছাড়া করের আওতা বৃদ্ধি, কর পরিপালন নিশ্চিতকরণ, কর ফাঁকি প্রতিরোধ ও ফাঁকি দেওয়া রাজস্ব পুনরুদ্ধার করতে কাজ করে যাচ্ছি আমরা।’

চলতি অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। তবে ১০ নভেম্বর ৪ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে নতুন রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটি। লক্ষ্যপূরণে অর্থবছরের বাকি আট মাসে এনবিআরকে রাজস্ব আদায় করতে হবে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৫২২ কোটি টাকা।

রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে দায়ী করেছেন এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ। তিনি বলেন, এনবিআরের সক্ষমতার চেয়ে বেশি লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে।

