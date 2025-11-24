Ajker Patrika
বর্ষসেরা সিইও পুরস্কার পেলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেকের নিশাত তাসনিম শুচি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার নিচ্ছেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের সিইও নিশাত তাসনিম শুচি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম শুচি। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

এ ছাড়া চতুর্থ আসরে ওয়ালটনের হেড অব ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক মো. ফিরোজ আলমকে ‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।

গত শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ওয়ালটন মাইক্রো-টেকের সিইও নিশাত তাসনিম শুচির হাতে বর্ষসেরা সিইওর সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারের ক্রেস্ট গ্রহণ করেছেন মো. ফিরোজ আলম।

চলতি বছর বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস দেশের ব্যবসা খাতের ২৪ জন শীর্ষ ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করে। এর মধ্যে বার্ষিক ১০০ কোটি টাকার কম বিজনেস রেভিনিউ প্রতিষ্ঠানের ক্যাটাগরিতে নিশাত তাসনিম শুচিকে ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অনলাইন ইউপিএস ব্যাটারি, স্মল অ্যাপ্লায়েন্স ব্যাটারি ও মোটরসাইকেল ব্যাটারি উৎপাদন এবং বাজারজাত করছে।

নিশাত তাসনিম শুচির বিচক্ষণ ও দক্ষ নেতৃত্বে এসব প্রোডাক্ট উন্নয়নের পাশাপাশি বর্তমানে প্রিমিয়াম এসএমএফ কার ব্যাটারি ‘গ্রাভিটন’ উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।

