বর্ষসেরা সিইও পুরস্কার পেলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেকের নিশাত তাসনিম শুচি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম শুচি। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
এ ছাড়া চতুর্থ আসরে ওয়ালটনের হেড অব ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক মো. ফিরোজ আলমকে ‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।
গত শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ওয়ালটন মাইক্রো-টেকের সিইও নিশাত তাসনিম শুচির হাতে বর্ষসেরা সিইওর সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।
‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারের ক্রেস্ট গ্রহণ করেছেন মো. ফিরোজ আলম।
চলতি বছর বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস দেশের ব্যবসা খাতের ২৪ জন শীর্ষ ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করে। এর মধ্যে বার্ষিক ১০০ কোটি টাকার কম বিজনেস রেভিনিউ প্রতিষ্ঠানের ক্যাটাগরিতে নিশাত তাসনিম শুচিকে ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অনলাইন ইউপিএস ব্যাটারি, স্মল অ্যাপ্লায়েন্স ব্যাটারি ও মোটরসাইকেল ব্যাটারি উৎপাদন এবং বাজারজাত করছে।
নিশাত তাসনিম শুচির বিচক্ষণ ও দক্ষ নেতৃত্বে এসব প্রোডাক্ট উন্নয়নের পাশাপাশি বর্তমানে প্রিমিয়াম এসএমএফ কার ব্যাটারি ‘গ্রাভিটন’ উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম শুচি। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
এ ছাড়া চতুর্থ আসরে ওয়ালটনের হেড অব ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক মো. ফিরোজ আলমকে ‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।
গত শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ওয়ালটন মাইক্রো-টেকের সিইও নিশাত তাসনিম শুচির হাতে বর্ষসেরা সিইওর সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।
‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারের ক্রেস্ট গ্রহণ করেছেন মো. ফিরোজ আলম।
চলতি বছর বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস দেশের ব্যবসা খাতের ২৪ জন শীর্ষ ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করে। এর মধ্যে বার্ষিক ১০০ কোটি টাকার কম বিজনেস রেভিনিউ প্রতিষ্ঠানের ক্যাটাগরিতে নিশাত তাসনিম শুচিকে ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অনলাইন ইউপিএস ব্যাটারি, স্মল অ্যাপ্লায়েন্স ব্যাটারি ও মোটরসাইকেল ব্যাটারি উৎপাদন এবং বাজারজাত করছে।
নিশাত তাসনিম শুচির বিচক্ষণ ও দক্ষ নেতৃত্বে এসব প্রোডাক্ট উন্নয়নের পাশাপাশি বর্তমানে প্রিমিয়াম এসএমএফ কার ব্যাটারি ‘গ্রাভিটন’ উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম শুচি। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
এ ছাড়া চতুর্থ আসরে ওয়ালটনের হেড অব ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক মো. ফিরোজ আলমকে ‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।
গত শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ওয়ালটন মাইক্রো-টেকের সিইও নিশাত তাসনিম শুচির হাতে বর্ষসেরা সিইওর সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।
‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারের ক্রেস্ট গ্রহণ করেছেন মো. ফিরোজ আলম।
চলতি বছর বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস দেশের ব্যবসা খাতের ২৪ জন শীর্ষ ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করে। এর মধ্যে বার্ষিক ১০০ কোটি টাকার কম বিজনেস রেভিনিউ প্রতিষ্ঠানের ক্যাটাগরিতে নিশাত তাসনিম শুচিকে ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অনলাইন ইউপিএস ব্যাটারি, স্মল অ্যাপ্লায়েন্স ব্যাটারি ও মোটরসাইকেল ব্যাটারি উৎপাদন এবং বাজারজাত করছে।
নিশাত তাসনিম শুচির বিচক্ষণ ও দক্ষ নেতৃত্বে এসব প্রোডাক্ট উন্নয়নের পাশাপাশি বর্তমানে প্রিমিয়াম এসএমএফ কার ব্যাটারি ‘গ্রাভিটন’ উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম শুচি। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
এ ছাড়া চতুর্থ আসরে ওয়ালটনের হেড অব ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক মো. ফিরোজ আলমকে ‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।
গত শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ওয়ালটন মাইক্রো-টেকের সিইও নিশাত তাসনিম শুচির হাতে বর্ষসেরা সিইওর সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।
‘সেলস ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারের ক্রেস্ট গ্রহণ করেছেন মো. ফিরোজ আলম।
চলতি বছর বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস দেশের ব্যবসা খাতের ২৪ জন শীর্ষ ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করে। এর মধ্যে বার্ষিক ১০০ কোটি টাকার কম বিজনেস রেভিনিউ প্রতিষ্ঠানের ক্যাটাগরিতে নিশাত তাসনিম শুচিকে ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অনলাইন ইউপিএস ব্যাটারি, স্মল অ্যাপ্লায়েন্স ব্যাটারি ও মোটরসাইকেল ব্যাটারি উৎপাদন এবং বাজারজাত করছে।
নিশাত তাসনিম শুচির বিচক্ষণ ও দক্ষ নেতৃত্বে এসব প্রোডাক্ট উন্নয়নের পাশাপাশি বর্তমানে প্রিমিয়াম এসএমএফ কার ব্যাটারি ‘গ্রাভিটন’ উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।
দেশের রপ্তানি বাজার বাড়াতে নতুন মডেল চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন থেকে আন্তর্জাতিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশে থাকা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতার কাছে পণ্য বা সেবা বিক্রি করা যাবে।২ ঘণ্টা আগে
আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) /ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) অব দ্য ইয়ার ২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ‘বার্ষিক ১০০ থেকে ৪৯৯ কোটি টাকা ব্যবসায়িক রাজস্ব অর্জন’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে...৪ ঘণ্টা আগে
জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। আজ সোমবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
সিটি ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাসরুর আরেফিন বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সিটি ব্যাংকে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দেশের আর্থিক খাতে তিন দশকের বেশি সময়ের অবদানের স্বীকৃতি....৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের রপ্তানি বাজার বাড়াতে নতুন মডেল চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন থেকে আন্তর্জাতিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশে থাকা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতার কাছে পণ্য বা সেবা বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ অ্যামাজন, আলিবাবা, ইবে, ওয়ালমার্ট, রাকুটেনের মতো বিশ্বখ্যাত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশে পণ্য বিক্রি করা যাবে।
এ বিষয়ে আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিজনেস-টু-বিজনেস-টু-কনজ্যুমার (বি–টু–বি–টু–সি) মডেলে রপ্তানিকারকেরা বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশি ওয়্যারহাউসে পণ্য পাঠাতে পারবে। এ জন্য অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সহায়তা দেবে।
তবে এর আগে সংশ্লিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা সংশ্লিষ্ট বিদেশি ওয়্যারহাউসে রপ্তানিকারকদের নিবন্ধিত হওয়ার প্রমাণপত্র এডি ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে।
এই মডেলে প্রফর্মা ইনভয়েসের মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য ঘোষণা করতে হবে। কারণ, এই কাঠামোয় সাধারণত প্রচলিত রপ্তানি বিক্রয়চুক্তি থাকে না, তাই রপ্তানিকারকেরা প্রফর্মা ইনভয়েসের ভিত্তিতে পণ্যের ন্যায্যমূল্য ঘোষণা করতে পারবেন। ওয়্যারহাউজিং সেবা প্রদানকারী কনসাইনির নামে তৈরি শিপিং ডকুমেন্টও নেবে ব্যাংক।
নতুন ব্যবস্থায় রপ্তানি আয় আনার ক্ষেত্রেও নমনীয়তা রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক ব্যাংকিং চ্যানেল বা আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সার্ভিস অপারেটরের মাধ্যমে নেওয়া যাবে। যেহেতু একাধিক চালানের অর্থ একত্রে আসতে পারে, তাই ফার্স্ট-ইন ফার্স্ট-আউট নীতিতে রপ্তানি আয় সমন্বয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে।
এই মডেল রপ্তানিকারকদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করল। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই মডেল আন্তসীমান্ত ই-কমার্সকে সহজ করবে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি রপ্তানিকারকেরা সরাসরি বিদেশি ক্রেতা জোগাড়ের ঝামেলা এড়াতে পারবেন। অ্যামাজন, আলিবাবা, ওয়ালমার্ট, ইবে, শপিফাইয়ের মতো বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের উপস্থিতি বাড়বে এবং ডিজিটালি রপ্তানি বাজার বহুমুখী হবে।
দেশের রপ্তানি বাজার বাড়াতে নতুন মডেল চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন থেকে আন্তর্জাতিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশে থাকা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতার কাছে পণ্য বা সেবা বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ অ্যামাজন, আলিবাবা, ইবে, ওয়ালমার্ট, রাকুটেনের মতো বিশ্বখ্যাত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশে পণ্য বিক্রি করা যাবে।
এ বিষয়ে আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিজনেস-টু-বিজনেস-টু-কনজ্যুমার (বি–টু–বি–টু–সি) মডেলে রপ্তানিকারকেরা বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশি ওয়্যারহাউসে পণ্য পাঠাতে পারবে। এ জন্য অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সহায়তা দেবে।
তবে এর আগে সংশ্লিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা সংশ্লিষ্ট বিদেশি ওয়্যারহাউসে রপ্তানিকারকদের নিবন্ধিত হওয়ার প্রমাণপত্র এডি ব্যাংকের কাছে জমা দিতে হবে।
এই মডেলে প্রফর্মা ইনভয়েসের মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য ঘোষণা করতে হবে। কারণ, এই কাঠামোয় সাধারণত প্রচলিত রপ্তানি বিক্রয়চুক্তি থাকে না, তাই রপ্তানিকারকেরা প্রফর্মা ইনভয়েসের ভিত্তিতে পণ্যের ন্যায্যমূল্য ঘোষণা করতে পারবেন। ওয়্যারহাউজিং সেবা প্রদানকারী কনসাইনির নামে তৈরি শিপিং ডকুমেন্টও নেবে ব্যাংক।
নতুন ব্যবস্থায় রপ্তানি আয় আনার ক্ষেত্রেও নমনীয়তা রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক ব্যাংকিং চ্যানেল বা আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সার্ভিস অপারেটরের মাধ্যমে নেওয়া যাবে। যেহেতু একাধিক চালানের অর্থ একত্রে আসতে পারে, তাই ফার্স্ট-ইন ফার্স্ট-আউট নীতিতে রপ্তানি আয় সমন্বয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে।
এই মডেল রপ্তানিকারকদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করল। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই মডেল আন্তসীমান্ত ই-কমার্সকে সহজ করবে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি রপ্তানিকারকেরা সরাসরি বিদেশি ক্রেতা জোগাড়ের ঝামেলা এড়াতে পারবেন। অ্যামাজন, আলিবাবা, ওয়ালমার্ট, ইবে, শপিফাইয়ের মতো বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের উপস্থিতি বাড়বে এবং ডিজিটালি রপ্তানি বাজার বহুমুখী হবে।
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম শুচি। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।৪ ঘণ্টা আগে
আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) /ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) অব দ্য ইয়ার ২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ‘বার্ষিক ১০০ থেকে ৪৯৯ কোটি টাকা ব্যবসায়িক রাজস্ব অর্জন’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে...৪ ঘণ্টা আগে
জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। আজ সোমবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
সিটি ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাসরুর আরেফিন বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সিটি ব্যাংকে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দেশের আর্থিক খাতে তিন দশকের বেশি সময়ের অবদানের স্বীকৃতি....৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) /ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ‘বার্ষিক ১০০ থেকে ৪৯৯ কোটি টাকা ব্যবসায়িক রাজস্ব অর্জন’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।
রিজওয়ান দাউদ সামস ২০২২ সাল থেকে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার জন্য তিনি এ স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর সময়ে আইপিডিসি আরও আধুনিক, গ্রাহকবান্ধব ও অগ্রসর চিন্তার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল সেবা, বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সবার জন্য সহজ আর্থিক সমাধান নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্বও তাঁর নেতৃত্বের ফল।
রিজওয়ান দাউদ সামসের নেতৃত্বে আইপিডিসি তাদের সেবা ও কাজের পরিধি আরও বাড়িয়েছে, আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়েছে। পাশাপাশি টেকসই, নৈতিক ও সমাজবান্ধব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাদের কাজের ধরন আইপিডিসির কর্মপরিবেশকে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক করেছে। এতে কর্মীদের মধ্যে নতুন ভাবনা, একসঙ্গে কাজ করা ও সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আইপিডিসি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও স্থায়ী অবদান রাখতে পারছে।
এ প্রসঙ্গে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস বলেন, ‘এই সম্মান শুধু আমার নয়, এটি পুরো আইপিডিসি পরিবারের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কারণে সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি, যা মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই স্বীকৃতির জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং সামনে আরও টেকসই ও সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে আমরা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
আইপিডিসির নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি রিজওয়ান দাউদ সামস বিভিন্ন শিল্প ফোরামেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। নৈতিক ব্যবস্থাপনা, টেকসই অর্থায়ন ও আর্থিক সচেতনতা নিয়ে তিনি নিয়মিত আলোচনা ও উদ্যোগে অংশ নেন। তাঁর এসব প্রচেষ্টা বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ভালো পরিবর্তন আনতে সাহায্য করছে।
দাউদ সামসের এই সাফল্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং বাংলাদেশের জন্য আরও টেকসই ও উন্নত আর্থিক ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করবে।
আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) /ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ‘বার্ষিক ১০০ থেকে ৪৯৯ কোটি টাকা ব্যবসায়িক রাজস্ব অর্জন’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।
রিজওয়ান দাউদ সামস ২০২২ সাল থেকে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার জন্য তিনি এ স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর সময়ে আইপিডিসি আরও আধুনিক, গ্রাহকবান্ধব ও অগ্রসর চিন্তার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল সেবা, বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সবার জন্য সহজ আর্থিক সমাধান নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্বও তাঁর নেতৃত্বের ফল।
রিজওয়ান দাউদ সামসের নেতৃত্বে আইপিডিসি তাদের সেবা ও কাজের পরিধি আরও বাড়িয়েছে, আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়েছে। পাশাপাশি টেকসই, নৈতিক ও সমাজবান্ধব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাদের কাজের ধরন আইপিডিসির কর্মপরিবেশকে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক করেছে। এতে কর্মীদের মধ্যে নতুন ভাবনা, একসঙ্গে কাজ করা ও সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে আইপিডিসি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও স্থায়ী অবদান রাখতে পারছে।
এ প্রসঙ্গে আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস বলেন, ‘এই সম্মান শুধু আমার নয়, এটি পুরো আইপিডিসি পরিবারের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কারণে সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি, যা মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই স্বীকৃতির জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং সামনে আরও টেকসই ও সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে আমরা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
আইপিডিসির নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি রিজওয়ান দাউদ সামস বিভিন্ন শিল্প ফোরামেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। নৈতিক ব্যবস্থাপনা, টেকসই অর্থায়ন ও আর্থিক সচেতনতা নিয়ে তিনি নিয়মিত আলোচনা ও উদ্যোগে অংশ নেন। তাঁর এসব প্রচেষ্টা বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ভালো পরিবর্তন আনতে সাহায্য করছে।
দাউদ সামসের এই সাফল্য আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং বাংলাদেশের জন্য আরও টেকসই ও উন্নত আর্থিক ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করবে।
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম শুচি। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।৪ ঘণ্টা আগে
দেশের রপ্তানি বাজার বাড়াতে নতুন মডেল চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন থেকে আন্তর্জাতিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশে থাকা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতার কাছে পণ্য বা সেবা বিক্রি করা যাবে।২ ঘণ্টা আগে
জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। আজ সোমবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
সিটি ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাসরুর আরেফিন বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সিটি ব্যাংকে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দেশের আর্থিক খাতে তিন দশকের বেশি সময়ের অবদানের স্বীকৃতি....৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। আজ সোমবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।
অর্থ উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক সরকারের মোরাল সলিউশন করার সক্ষমতা থাকে। তাদের ভয়েসটা দিতে পারে। তাদের কর্মীরা আছে। তাদের সেটআপ আছে। কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ডিসিকে, ইউএনএকে পাঠিয়ে এগুলো কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট।
বাজারে চালের দাম বাড়ার পেছনে সিন্ডিকেট আছে কি না—জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, শুধু সরবরাহ নয়, পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের ওপরও দাম নির্ভর করে। অনেক চাল থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ এক জায়গায় মিলেমিশে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়।
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের বাজেট সংশোধনের কাজ আগামী ডিসেম্বরেই শুরু হবে বলে জানান সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ডিসেম্বরে সংশোধন শেষ করে জানুয়ারিতে পরবর্তী সরকারের জন্য সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করা হবে।
এক দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের ব্যয় নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচন কমিশন বলেছে ব্যয় বাড়বে, তারা বাজেট সংশোধন করছে। তবে তাদের তহবিল আছে, অর্থ মন্ত্রণালয় আছে। তাই নির্বাচনের খরচ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।
সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, বাজেটে নির্বাচন খাতে বরাদ্দ থাকা ৩ হাজার কোটি টাকা বাড়বে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। গণভোটের বিষয়টি নতুন, বাজেট দেওয়ার সময় এটা প্রাক্কলনে ছিল না।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এক দিনে নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখলেও সরকার এটিকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত মনে করে বলে জানান সালেহউদ্দিন। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা এক দিনে ভোটের কথা বলেছেন। দুই দিনে কাজটি করা কঠিন। রিটার্নিং কর্মকর্তা থেকে ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সবার অংশগ্রহণ দরকার হয়। এক দিনে করা ভালো। বিশ্বেও অনেক দেশে এভাবে হয়।
আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলোতে ভোটার তালিকাভুক্তি শুরু হবে জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এতে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোর অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত হতে পারে। কারণ, কর্মকর্তাদের ওভারটাইমসহ বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে।
পুলিশের জন্য বডি ক্যামেরা কেনা নিয়ে প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি। যে সংস্থার প্রয়োজন, তারা তাদের বরাদ্দ থেকেই কিনবে। কত সংখ্যায় দেবে, সেটা ঠিক করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইসি শুধু জানিয়ে দেবে কোথায় ক্যামেরা লাগবে।’
জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। আজ সোমবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।
অর্থ উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক সরকারের মোরাল সলিউশন করার সক্ষমতা থাকে। তাদের ভয়েসটা দিতে পারে। তাদের কর্মীরা আছে। তাদের সেটআপ আছে। কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ডিসিকে, ইউএনএকে পাঠিয়ে এগুলো কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট।
বাজারে চালের দাম বাড়ার পেছনে সিন্ডিকেট আছে কি না—জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, শুধু সরবরাহ নয়, পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের ওপরও দাম নির্ভর করে। অনেক চাল থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ এক জায়গায় মিলেমিশে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়।
চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের বাজেট সংশোধনের কাজ আগামী ডিসেম্বরেই শুরু হবে বলে জানান সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ডিসেম্বরে সংশোধন শেষ করে জানুয়ারিতে পরবর্তী সরকারের জন্য সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করা হবে।
এক দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনের ব্যয় নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচন কমিশন বলেছে ব্যয় বাড়বে, তারা বাজেট সংশোধন করছে। তবে তাদের তহবিল আছে, অর্থ মন্ত্রণালয় আছে। তাই নির্বাচনের খরচ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।
সালেহউদ্দিন আহমেদ জানান, বাজেটে নির্বাচন খাতে বরাদ্দ থাকা ৩ হাজার কোটি টাকা বাড়বে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। গণভোটের বিষয়টি নতুন, বাজেট দেওয়ার সময় এটা প্রাক্কলনে ছিল না।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এক দিনে নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখলেও সরকার এটিকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত মনে করে বলে জানান সালেহউদ্দিন। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা এক দিনে ভোটের কথা বলেছেন। দুই দিনে কাজটি করা কঠিন। রিটার্নিং কর্মকর্তা থেকে ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সবার অংশগ্রহণ দরকার হয়। এক দিনে করা ভালো। বিশ্বেও অনেক দেশে এভাবে হয়।
আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলোতে ভোটার তালিকাভুক্তি শুরু হবে জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এতে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোর অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত হতে পারে। কারণ, কর্মকর্তাদের ওভারটাইমসহ বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে।
পুলিশের জন্য বডি ক্যামেরা কেনা নিয়ে প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি। যে সংস্থার প্রয়োজন, তারা তাদের বরাদ্দ থেকেই কিনবে। কত সংখ্যায় দেবে, সেটা ঠিক করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইসি শুধু জানিয়ে দেবে কোথায় ক্যামেরা লাগবে।’
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম শুচি। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।৪ ঘণ্টা আগে
দেশের রপ্তানি বাজার বাড়াতে নতুন মডেল চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন থেকে আন্তর্জাতিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশে থাকা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতার কাছে পণ্য বা সেবা বিক্রি করা যাবে।২ ঘণ্টা আগে
আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) /ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) অব দ্য ইয়ার ২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ‘বার্ষিক ১০০ থেকে ৪৯৯ কোটি টাকা ব্যবসায়িক রাজস্ব অর্জন’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে...৪ ঘণ্টা আগে
সিটি ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাসরুর আরেফিন বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। সিটি ব্যাংকে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দেশের আর্থিক খাতে তিন দশকের বেশি সময়ের অবদানের স্বীকৃতি....৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সিটি ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাসরুর আরেফিন বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।
সিটি ব্যাংকে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দেশের আর্থিক খাতে তিন দশকের বেশি সময়ের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পুরস্কৃত হলেন।
এর আগের বছরগুলোতে এ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছিলেন ইস্টার্ন ব্যাংকের সিইও আলী রেজা ইফতেখার, এমটিবিএলের সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ও বিকাশের সিইও কামাল কাদির।
মাসরুরের নেতৃত্বে গত ছয় বছরে সিটি ব্যাংক প্রশংসনীয় কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে ব্যাংকের অপারেটিং প্রফিট ছিল ৬৯৯ কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৩৫১ কোটি টাকায়; নেট প্রফিট ২০২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয় ১ হাজার ৮৫ কোটি টাকা; রিটার্ন অন ইকুইটি ৮ দশমিক ২ শতাংশ থেকে পৌঁছায় ২৬ দশমিক ১ শতাংশে এবং ব্যাংকের মোট মূলধন দ্বিগুণের বেশি বাড়ে। এর পাশাপাশি ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সিটি ব্যাংককে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেকসই ব্যাংক হিসেবে ভূষিত করে।
মাসরুর সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল রূপান্তরেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। সিটিটাচ প্ল্যাটফর্মকে আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাওয়া এবং ডিজিটাল ন্যানো লোনের মতো যুগান্তকারী সমাধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।
সিটি ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মাসরুর আরেফিন বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।
সিটি ব্যাংকে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দেশের আর্থিক খাতে তিন দশকের বেশি সময়ের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পুরস্কৃত হলেন।
এর আগের বছরগুলোতে এ ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়েছিলেন ইস্টার্ন ব্যাংকের সিইও আলী রেজা ইফতেখার, এমটিবিএলের সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ও বিকাশের সিইও কামাল কাদির।
মাসরুরের নেতৃত্বে গত ছয় বছরে সিটি ব্যাংক প্রশংসনীয় কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে ব্যাংকের অপারেটিং প্রফিট ছিল ৬৯৯ কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৩৫১ কোটি টাকায়; নেট প্রফিট ২০২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয় ১ হাজার ৮৫ কোটি টাকা; রিটার্ন অন ইকুইটি ৮ দশমিক ২ শতাংশ থেকে পৌঁছায় ২৬ দশমিক ১ শতাংশে এবং ব্যাংকের মোট মূলধন দ্বিগুণের বেশি বাড়ে। এর পাশাপাশি ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সিটি ব্যাংককে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেকসই ব্যাংক হিসেবে ভূষিত করে।
মাসরুর সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল রূপান্তরেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। সিটিটাচ প্ল্যাটফর্মকে আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাওয়া এবং ডিজিটাল ন্যানো লোনের মতো যুগান্তকারী সমাধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।
বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডস-২০২৫-এ ‘সিইও অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হলেন ওয়ালটন মাইক্রো-টেক করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিশাত তাসনিম শুচি। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের চতুর্থ আসরে তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।৪ ঘণ্টা আগে
দেশের রপ্তানি বাজার বাড়াতে নতুন মডেল চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। এখন থেকে আন্তর্জাতিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটপ্লেস ও বিদেশে থাকা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতার কাছে পণ্য বা সেবা বিক্রি করা যাবে।২ ঘণ্টা আগে
আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান দাউদ সামস ‘চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) /ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) অব দ্য ইয়ার ২০২৫’ পুরস্কার পেয়েছেন। ‘বার্ষিক ১০০ থেকে ৪৯৯ কোটি টাকা ব্যবসায়িক রাজস্ব অর্জন’ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসের পক্ষ থেকে...৪ ঘণ্টা আগে
জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) পাঠিয়ে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সরকার। আজ সোমবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে