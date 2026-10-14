ঠাকুরগাঁওয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধার অভিযোগ দেলাওয়ারের, ষড়যন্ত্র দেখছেন ফয়সল আমীন

ঠাকুরগাঁও-১ আসনের আসন্ন উপনির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ১১ দলীয় ঐক্য মনোনীত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) রাতে ঠাকুরগাঁও পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাজীপাড়া মসজিদে এশার নামাজ আদায়ের পর গণসংযোগে গেলে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা বাধা দেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফয়সল আমীন বলেছেন, তাঁদের দলের কোনো নেতা-কর্মী কারও প্রচারণায় বাধা দেননি। একটি দল নির্বাচনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
দেলাওয়ার হোসেনের অভিযোগ, হাজীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংলগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁদের পূর্বনির্ধারিত নির্বাচনী গণসংযোগ কর্মসূচি ছিল। এশার নামাজের পর সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও প্রচারণায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু সেখানে তাঁদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হয়।
ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দেলাওয়ার হোসেন বলেন, আসন্ন উপনির্বাচনে অংশ নেওয়া সব প্রার্থী ও তাঁদের কর্মীদের স্বাধীনভাবে প্রচারণা চালানোর অধিকার রয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রচারণায় বাধা দেওয়া হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব নয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কয়েকজনের কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত হিসেবে মানিক, ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আলামিন ও আলমগীরের নাম উল্লেখ করেন তিনি। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
দেলাওয়ার হোসেন জানান, তিনি নির্বাচিত হলে এলাকায় সন্ত্রাস ও মাস্তানির দৌরাত্ম্য দূর করার উদ্যোগ নেবেন। একই সঙ্গে আসন্ন উপনির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। সব প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে বলেও দাবি করেন তিনি।
এদিকে একই দিনে একটি উঠান বৈঠকে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফয়সল আমীন বলেন, একটি নির্দিষ্ট দল পরাজয় নিশ্চিত জেনে নির্বাচনকে বিতর্কিত করতে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে।
ফয়সল আমীন বলেন, তাঁদের দলের কোনো কর্মী কাউকে অপমান করেছেন বা কারও নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দিয়েছেন—এমন নজির কেউ দেখাতে পারবেন না। তাঁর দাবি, সবার জন্য সমান সুযোগ রেখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
বিএনপির এই প্রার্থী আরও বলেন, তিনি দলের নেতা-কর্মীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন, যেন তাঁরা কারও নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা না দেন। এরপরও দলের কেউ এমন কাজ করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
ভোটারদের উদ্দেশে ফয়সল আমীন বলেন, সব প্রার্থীই স্বাধীনভাবে প্রচারণা চালাবেন এবং মানুষের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করবেন। ভোটাররা যাঁকে ভালোবেসে ভোট দেবেন, সেই ফলাফল তিনি মেনে নেবেন।
গাজীপুরের টঙ্গীতে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ওষুধ কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত চারতলা একটি ভবনের চতুর্থ তলা থেকে হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। পরে দুটি ভবনে আগুন ছড়িয়ে যায়। এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ফায়ার সার্ভিসের ২১টি ইউনিটসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী...৩ মিনিট আগে
হবিগঞ্জে ‘পাগলা’ কুকুরের কামড়ে নারী ও শিশুসহ অন্তত ৪৫ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরতলির বহুলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কুকুরটিকে আটক করা সম্ভব হয়নি।১১ মিনিট আগে
কুমিল্লা থেকে নিখোঁজ হওয়া চার স্কুলছাত্রীকে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে নতুন জীবন শুরুর পরিকল্পনা করে তারা বাড়ি ছেড়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় বিক্রি করা একটি মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য আলামতও উদ্ধার করা হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার ৭৮টি ইউনিয়ন ও তিনটি পৌরসভায় সার ডিলার নিয়োগে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার দুপুরে সাতক্ষীরা আদালতের সামনে তৃণমূল বিএনপির নেতা-কর্মী ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়..২০ মিনিট আগে