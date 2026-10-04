Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগকে শিক্ষার্থীদের রেড কার্ড প্রদর্শন

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগকে শিক্ষার্থীদের রেড কার্ড প্রদর্শন
লাল কার্ড হাতে সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শাটডাউন চলছে। ইতিমধ্যে নানা কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার বিকেলে তারা কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সামনে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগকে রেড কার্ড প্রদর্শন করেন। পরে রাতে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সন্ধ্যারও আয়োজন করা হয়।

এর আগে তারা গতকাল শনিবার রাতে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেন। সেই রাতে তারা কলেজ ক্যাম্পাসে মশাল মিছিলও করেছেন। মিছিলে তারা তাদের ঘোষিত এক দফা দাবিতে নানা স্লোগান দেন।

এর আগে গত সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মুক্তাদিরের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেন।

চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ফাহাদ হোসেন বলেন, ‘আমাদের এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ক্লাসে ফিরব না। নতুন অধ্যক্ষকেও আমরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে দিইনি আর দেবও না। তিনি একদিন এসেছিলেন, আর এখন চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব। প্রশাসনিক কোনো কাজও করতে দেব না। বর্তমানে প্রশাসনিক ভবনে তালা দেওয়া আছে।’

এ বিষয়ে নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ড. মো. সাহিদ ইকবাল বলেন, ‘আমি পরদিনই যোগদান করেছি। আর পূর্বের অধ্যক্ষও নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে। আমরাও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করেছি। সে রকম কোনো আশ্বাস পাইনি। ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পারলেও এর আশপাশে আছি। সব খবর নিচ্ছি।’

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