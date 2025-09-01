অবশেষে ভাসানী সেতুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত মাওলানা ভাসানী সেতুর নিরাপত্তা রক্ষায় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ।
ওসি মো. আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, এ ক্যাম্পে মোট ১৫ জনের ফোর্স দায়িত্ব পালন করবে। জননিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ পুলিশ ফোর্স কাজ করবে। পাশাপাশি সেতুর যেকোনো ধরনের যন্ত্রাংশের চুরি ঠেকাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশা আল্লাহ।
এ সময় কঞ্চিবাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মো. সেলিম রেজাসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, গত ২০ আগস্ট দুপুরে এ সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর পর থেকে দুই দফায় সেতুতে বৈদ্যুতিক তার ও রিফ্লেক্টর লাইট চুরির ঘটনা ঘটে।
