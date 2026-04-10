নেছারাবাদে একসঙ্গে তিন কন্যার জন্ম, আনন্দের সঙ্গে দুশ্চিন্তায় পরিবার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১০ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৩১
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় একসঙ্গে তিনটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন মোসা. নুসরাত জাহান (২০) নামে এক গৃহবধূ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার ইন্দেরহাট বন্দরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এই তিন শিশুর জন্ম হয়।

নুসরাত জাহান উপজেলার সুটিয়াকাঠি ইউনিয়নের বালিহারি গ্রামের বিদ্যুৎমিস্ত্রি মো. শরিফুল ইসলাম উজ্জ্বলের স্ত্রী। একসঙ্গে তিনটি কন্যাসন্তানের জন্মে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলেও মা ও নবজাতকদের চিকিৎসাসহ পরিচর্যার খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে দিনমজুর পরিবারটি।

নুসরাত জাহানের শ্বশুর মো. মোজাম্মেল মিয়া বলেন, ‘আমার ছেলের বিয়ের পর এটাই প্রথম সন্তান। একসাথে তিনটি নাতনি হওয়ায় আমরা খুব খুশি। তবে আমার ছেলে দিনমজুর হওয়ায় চিকিৎসা ও পরিচর্যার খরচ নিয়ে কিছুটা চিন্তায় আছি।’

নুসরাতের স্বামী শরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল বলেন, ‘মহান আল্লাহ আমাদের ঘরে একসাথে তিনটি মেয়েসন্তান দিয়েছেন এতে আমি অনেক খুশি। আমি পেশায় একজন বিদ্যুৎমিস্ত্রি। বাচ্চাদের জন্মের পর শিশুবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখাতে হয়েছে। এ জন্য দেড় হাজার টাকা দিতে হয়েছে। আল্লাহর রহমতে স্ত্রী ও সন্তানেরা এখন মোটামুটি সুস্থ আছে।’

নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তানভীর আহমেদ বলেন, ‘আমি ওই প্রাইভেট হাসপাতালে চেম্বার করি। সন্ধ্যার দিকে ওই গৃহবধূর কোলজুড়ে ফুটফুটে তিনটি কন্যাসন্তান এসেছে। তারা বর্তমানে মোটামুটি সুস্থ আছে। আমার ডাক্তারি জীবনে এমন ঘটনা খুব কম দেখা যায়, বিষয়টি বেশ বিরল।’

