নেছারাবাদে একসঙ্গে তিন কন্যার জন্ম, আনন্দের সঙ্গে দুশ্চিন্তায় পরিবার

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় একসঙ্গে তিনটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন মোসা. নুসরাত জাহান (২০) নামে এক গৃহবধূ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার ইন্দেরহাট বন্দরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এই তিন শিশুর জন্ম হয়।
নুসরাত জাহান উপজেলার সুটিয়াকাঠি ইউনিয়নের বালিহারি গ্রামের বিদ্যুৎমিস্ত্রি মো. শরিফুল ইসলাম উজ্জ্বলের স্ত্রী। একসঙ্গে তিনটি কন্যাসন্তানের জন্মে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলেও মা ও নবজাতকদের চিকিৎসাসহ পরিচর্যার খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে দিনমজুর পরিবারটি।
নুসরাত জাহানের শ্বশুর মো. মোজাম্মেল মিয়া বলেন, ‘আমার ছেলের বিয়ের পর এটাই প্রথম সন্তান। একসাথে তিনটি নাতনি হওয়ায় আমরা খুব খুশি। তবে আমার ছেলে দিনমজুর হওয়ায় চিকিৎসা ও পরিচর্যার খরচ নিয়ে কিছুটা চিন্তায় আছি।’
নুসরাতের স্বামী শরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল বলেন, ‘মহান আল্লাহ আমাদের ঘরে একসাথে তিনটি মেয়েসন্তান দিয়েছেন এতে আমি অনেক খুশি। আমি পেশায় একজন বিদ্যুৎমিস্ত্রি। বাচ্চাদের জন্মের পর শিশুবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখাতে হয়েছে। এ জন্য দেড় হাজার টাকা দিতে হয়েছে। আল্লাহর রহমতে স্ত্রী ও সন্তানেরা এখন মোটামুটি সুস্থ আছে।’
নেছারাবাদ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তানভীর আহমেদ বলেন, ‘আমি ওই প্রাইভেট হাসপাতালে চেম্বার করি। সন্ধ্যার দিকে ওই গৃহবধূর কোলজুড়ে ফুটফুটে তিনটি কন্যাসন্তান এসেছে। তারা বর্তমানে মোটামুটি সুস্থ আছে। আমার ডাক্তারি জীবনে এমন ঘটনা খুব কম দেখা যায়, বিষয়টি বেশ বিরল।’
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বিপ্লব শেখ (২৭) নামের এক কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। পরিবারের কাছে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মালিকপক্ষ লাশ পাঠালেও গোসল করাতে গেলে মরদেহে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়।১৪ মিনিট আগে
রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতিতে আসা ট্রাকটি চাপা দিলে ঘটনাস্থলে মারা যান বৃদ্ধা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে এবং বালুবোঝাই ট্রাকটি জব্দ করেছে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। এর অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল ও গুলিস্তান এলাকায় দুটি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে অবৈধ বাস কাউন্টার সিলগালা, ফুটপাত দখলমুক্ত...৮ ঘণ্টা আগে
কর্মস্থল খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হলেও সেখানে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পাওয়া যায় টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ধনবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন ক্লিনিকে। সিজারিয়ান অপারেশন থেকে শুরু করে সব জটিল অপারেশনে অ্যানেসথেটিস্টের (অবেদনবিদ) দায়িত্ব পালন করে থাকেন তিনি।৯ ঘণ্টা আগে