গলায় কলা আটকে মৃত্যু

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর বাউফলে গলায় কলা আটকে মোতালেব (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের বড়ডালিমা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মোতালেব ওই গ্রামের সোহেল প্যাদার ছেলে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বড় বোন মরিয়মের (৭) সঙ্গে খেলা করতে করতে কলা খাচ্ছিল শিশু মোতালেব। এ সময় হঠাৎ কলার একটি টুকরা গলায় আটকে সে শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকে। দ্রুত তাকে মোটরসাইকেলে করে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শিশুর মা নাসরিন আক্তার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘ওকে শুধু কলা দিয়েছিলাম খেতে, তারপর আর কিছু বলতে পারি না।’
কাকা সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘ওকে হাসপাতালে আনার সময়ও শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পর আর বাঁচানো যায়নি।’
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক গোলাম মুস্তাহিদ তাসরিফ জানান, ‘শিশুটিকে আনার পরপরই পরীক্ষা করে দেখা যায় সে মারা গেছে।’
এ বিষয়ে বাউফল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পটুয়াখালীর বাউফলে গলায় কলা আটকে মোতালেব (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের বড়ডালিমা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মোতালেব ওই গ্রামের সোহেল প্যাদার ছেলে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বড় বোন মরিয়মের (৭) সঙ্গে খেলা করতে করতে কলা খাচ্ছিল শিশু মোতালেব। এ সময় হঠাৎ কলার একটি টুকরা গলায় আটকে সে শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকে। দ্রুত তাকে মোটরসাইকেলে করে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শিশুর মা নাসরিন আক্তার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘ওকে শুধু কলা দিয়েছিলাম খেতে, তারপর আর কিছু বলতে পারি না।’
কাকা সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘ওকে হাসপাতালে আনার সময়ও শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পর আর বাঁচানো যায়নি।’
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক গোলাম মুস্তাহিদ তাসরিফ জানান, ‘শিশুটিকে আনার পরপরই পরীক্ষা করে দেখা যায় সে মারা গেছে।’
এ বিষয়ে বাউফল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আতিকুল ইসলাম বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ফরিদপুরের ভাঙ্গার সংসদীয় সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিক্ষোভ কর্মসূচি স্থগিত করেছেন আন্দোলনকারীরা। হাইকোর্টে সীমানা-সংক্রান্ত রিট আবেদনের ওপর জারি করা রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই কর্মসূচি স্থগিত করেন। আজ রোববার বেলা দেড়টা থেকে ৩টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসক মো. কামরুল হাসান২ মিনিট আগে
১০ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ভোলার বোরহানউদ্দিনে সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম আকাশ ও তাঁর পরিবারের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহত নারীসহ চারজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীতে নারীকে গাড়ির সঙ্গে টেনে নিয়ে ব্যাগ ছিনতাই ও গুরুতর আহত করার ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) বিশেষায়িত ইউনিট অর্গানাইজড ক্রাইম (দক্ষিণ)। সর্বশেষ ১৯ সেপ্টেম্বর মিরপুর ত্রিশগণ গির্জা এলাকা থেকে রাজীব মাতুব্বর (৩৫) নামের এক যুবককে...২৪ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫-এর উপজেলা পর্যায়ের আন্তস্কুল ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে দুই বিদ্যালয়ের চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার দুলালপুর এসএমএন্ডকে উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এ ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে