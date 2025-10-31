Ajker Patrika
> সারা দেশ

‘আমার মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই’

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
পঞ্চগড়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ধর্ম উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ধর্ম মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘১৫ বছরের জঞ্জাল ১৫ মাসে পরিষ্কার করা যায় না। তবে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। একটি ট্রান্সপারেন্ট প্রশাসন গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হয়েছি।’

আজ শুক্রবার পঞ্চগড় দারুল উলুম মদিনাতুল ইসলাম মাদ্রাসার এক অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, মডেল মসজিদগুলোতে যেখানে অনিয়ম বা দুর্নীতি পাওয়া গেছে, সেখানে একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি খুব শিগগিরই তাদের প্রতিবেদন দেবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কিছু বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় একজন সাবেক বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। গতকাল তাঁরা প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং সেই অনুসারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে খালিদ হোসেন বলেন, ‘আমার মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই। আমি নিজেও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই, অফিসারদেরও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে আমি সব সময় সোচ্চার আছি।’

ধর্ম উপদেষ্টা জানান, হজ ব্যবস্থাপনায় অতীতে জমে থাকা এজেন্সিগুলোর ৩৯ কোটি টাকা সৌদি আরব থেকে ফেরত আনা হয়েছে।

বিষয়:

দুর্নীতিধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়পঞ্চগড়জেলার খবররংপুর বিভাগউপদেষ্টা
এলাকার খবর
