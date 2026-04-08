Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপকের ১৫ বছরের কারাদণ্ড

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে রূপালী ব্যাংকের ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৯৭ হাজার টাকা আত্মসাতের অপরাধে সাবেক এক ব্যাংক কর্মকর্তার ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। কর্মকর্তার নাম বেলায়েত হোসেন।

আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) দুপুরে নোয়াখালীর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শওকত আলী এ রায় দেন। তবে রায়ের সময় আদালতে আসামি উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

দুদক কোর্ট ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ ইদ্রিস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, অভিযুক্ত বেলায়েত হোসেন ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রূপালী ব্যাংক জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার আমিশাপাড়া শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মকালে এই কর্মকর্তা ৫৬ জন গ্রাহকের স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্নভাবে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৯৭ হাজার ৯৪ টাকা উত্তোলন করেন। পরে তিনি টাকাগুলো আত্মসাৎ করেন। পরে এ ঘটনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে ২০১৬ সালের ৪ মে সোনাইমুড়ী থানায় একটি মামলা করে। মামলাটি দীর্ঘ তদন্ত শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুদক ২০২৩ সালে আদালতে অভিযোগ দাখিল করে।

শুনানি শেষে আদালত অভিযুক্ত আসামিকে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় পাঁচ বছর, ৪৬৮ ধারায় পাঁচ বছর ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

সম্পর্কিত

পয়লা বৈশাখে এবার জনসমাগম বেশি হবে, নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার

পয়লা বৈশাখে এবার জনসমাগম বেশি হবে, নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার

নোয়াখালীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপকের ১৫ বছরের কারাদণ্ড

নোয়াখালীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপকের ১৫ বছরের কারাদণ্ড

বগুড়ায় ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী

বগুড়ায় ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী

ইয়াবাসহ আটকের পর ১৫১ ধারায় মামলা, সহজেই জামিনে উধাও অভিযুক্ত

ইয়াবাসহ আটকের পর ১৫১ ধারায় মামলা, সহজেই জামিনে উধাও অভিযুক্ত