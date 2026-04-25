নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় জামায়াতের এমপিকে অবরুদ্ধ, গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৯

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ০৬
জেলা প্রেসক্লাবের সামনে জামায়াতের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনা-৫ (পূর্বধলা) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মাছুম মোস্তফার ওপর হামলার চেষ্টা, গাড়ি ভাঙচুর ও অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে মাছুম মোস্তফার ব্যক্তিগত সহকারী মো. আল আমিন বাদী হয়ে পূর্বধলা থানায় মামলাটি করেন। এতে পূর্বধলা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আবু তাহের তালুকদারকে প্রধান আসামি করে ৬০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয় আরও ৫০-৬০ জনকে। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৯ আসামিকে গ্রেপ্তার করে।

আজ শনিবার দুপুরে নেত্রকোনা পুলিশ সুপার মো. তরিকুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া ৯ জনের মধ্যে মামলার এজাহারে উল্লেখিত ২০ নম্বর আসামি মো. খায়রুল ইসলাম রয়েছেন। অন্যরা সন্দেহভাজন। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও সংসদ সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে মাছুম মোস্তফা একটি মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে পূর্বধলা উপজেলা সদরে ফিরছিলেন। সন্ধ্যায় শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি সড়কের উপজেলা সদরের আতকাপাড়া গিরিপথ ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল ভরার জন্য গাড়ি নিয়ে যান। সেখানে গাড়ি রেখে মাগরিবের নামাজের জন্য স্থানীয় মসজিদে যান। এর কিছুক্ষণ পরই ১৫টির মতো মোটরসাইকেলে ২৫-৩০ জন যুবক পাম্পে এসে মোটরসাইকেলে তেল নিতে চান এবং সেখানে হট্টগোল করেন। একপর্যায়ে তাঁরা মাছুম মোস্তফার গাড়িটিতে ভাঙচুর চালান। এ সময় মাছুম মোস্তফা নামাজ শেষ করে বের হতে চাইলে বিক্ষুব্ধ যুবকেরা তাঁকে ধাওয়া করে অবরুদ্ধ করে রাখেন। ঘটনার সময় ফিলিং স্টেশনে দায়িত্বরত কয়েকজন পুলিশ সদস্য ছিলেন। তাঁরা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছিলেন না।

খবর পেয়ে ঘণ্টাখানেক পর উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক বাবুল আলম তালুকদারসহ পূর্বধলা থানা থেকে আরও পুলিশ সদস্য এসে সংসদ সদস্যকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পাঠানো গাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে রাত ১০টার দিকে মাছুম মোস্তফা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি হামলাকারীরা স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মী এবং তাঁকে হত্যার উদ্দেশে এই হামলা চালানো হয় বলে দাবি করেন। পাশাপাশি তিনি হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এ ঘটনায় রাত সোয়া ২টার দিকে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী আল আমিন বাদী হয়ে মামলা করেন।

এমপি মাছুম মোস্তফা জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি পদে রয়েছেন।

এ হামলা ভাঙচুরের ঘটনায় রাতেই জেলা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নিন্দা জানানো হয়। হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা ছাদেক আহমাদ হারিছ।

এদিকে এ ঘটনায় হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজ দুপুরে জেলা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন জেলা জামায়াতের নেতা-কর্মীরা।

এ বিষয়ে সংসদ সদস্য মাছুম মোস্তফা বলেন, ‘আমি পাম্পে গাড়ি রেখে নামাজ আদায় করতে গেলে বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা আমার গাড়ি ভাঙচুর করে এবং সঙ্গে থাকা উপজেলা জামায়াতের আমির জয়নাল আবেদিনসহ দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। অনেকক্ষণ পর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বাবুল আলমসহ পুলিশ সদস্যরা আমাকে উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু তাহের তালুকদারকে প্রধান আসামি করে মামলা হয়েছে। হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন যুগ্ম আহ্বায়ক ইশতিয়াক আহমেদ বাবু। তাঁকে ২ নম্বর আসামি করা হয়। পুলিশের প্রতি আহ্বান জানাই, আসামিদের যেন দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হয়।’

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পূর্বধলা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু তাহের তালুকদার বলেন, ‘ওই সময় আমি ঢাকায় ছিলাম। সংসদ সদস্যের ওপর হামলার বিষয়টি মোবাইল ফোনে শোনার সঙ্গে সঙ্গে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক বাবুল আলম তালুকদারকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। এখন শুনছি উল্টো আমাকে মামলার প্রধান আসামি করা হয়েছে। হামলার বিষয়টি যেমন দুঃখজনক তেমনি আমাকে আসামি করাতেও নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কারণ, আমি কখনো প্রতিহিংসার রাজনীতি করি না। আর যতটুকু জানি আমার দলীয় কোনো নেতা-কর্মী এই হামলা করেননি। আমাকেসহ দলীয় নেতা-কর্মীদের নামে এটা মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে।’

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহের মধ্যে সুখবর দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

এলাকার খবর
Loading...

কুমিল্লায় রাজস্ব কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

কুমিল্লায় রাজস্ব কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় জামায়াতের এমপিকে অবরুদ্ধ, গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৯

নেত্রকোনায় জামায়াতের এমপিকে অবরুদ্ধ, গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৯

তেলপাম্পে মিছিল নিয়ে এসে ইউএনওর ওপর হামলা, অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা

তেলপাম্পে মিছিল নিয়ে এসে ইউএনওর ওপর হামলা, অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা

এসএসসির প্রশ্নফাঁসের গুজব ছড়িয়ে অনলাইনে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

এসএসসির প্রশ্নফাঁসের গুজব ছড়িয়ে অনলাইনে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪