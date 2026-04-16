Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

দুই বোনকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তি আটক

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
দুই বোনকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তি আটক
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে দুই শিশুকে (আপন বোন) ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মো. হারুন মিয়া (৫২) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) দিবাগত রাত ৩টায় নাসিক ২ নম্বর ওয়ার্ডের মিজমিজি চৌধুরীপাড়া থেকে তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান।

আটক হারুন মিয়া চাঁদপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি ভাড়া বাসায় থাকেন।

জানা গেছে, গতকাল বিকেলে খেলাধুলা করার সময়ে ওই শিশুরা হারুন মিয়ার ঘরে প্রবেশ করে। শিশুরা ঘরে প্রবেশের পরই তিনি দরজা বন্ধ করে তাদের ধর্ষণের চেষ্টা চালান। একপর্যায়ে শিশুরা চিৎকার শুরু করলে তাদের পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করে বিষয়টি পুলিশকে অবগত করেন।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আতাউর রহমান বলেন, ‘ধর্ষণচেষ্টার বিষয়টি আমরা এখনো নিশ্চিত হইনি। আমরা অভিযুক্তকে আটক করে তদন্ত করছি। বিস্তারিত পরে বলা যাবে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জআটকধর্ষণঢাকা বিভাগঅভিযোগ
স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের 'বঞ্চিতদের' ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

