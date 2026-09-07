নারায়ণগঞ্জে ভাতিজাকে অপহরণের পর হত্যা, চাচার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ভাতিজা রিফাতকে (১২) অপহরণের পর মুক্তিপণ না পেয়ে হত্যার ঘটনায় চাচা মাসুম বিল্লাহকে (২৯) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত দায়রা জজ পঞ্চম আদালতের বিচারক এ কে এম রকিবুল হাসান আসামির উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষণা করেন। আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. আব্দুস সামাদ রায়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
সাজাপ্রাপ্ত মাসুম বিল্লাহ পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার বলদিয়া এলাকার মো. জাকির হোসেনের ছেলে। তিনি রূপগঞ্জের দক্ষিণ রূপসী এলাকায় বসবাস করতেন। অন্যদিকে ভুক্তভোগী শিশু রিফাত হোসেন একই এলাকার রাসেল মোল্লার ছেলে। রিফাত দক্ষিণ রূপসী এলাকায় একটি হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল।
আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মানিক মিয়া বলেন, এটি একটি চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা। ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ রমজান মাস চলছিল। শিশুটি রোজা রেখে জোহরের নামাজ আদায়ের জন্য বাসা থেকে বের হয়েছিল। এ সময় তার চাচা মাসুম বিল্লাহ রিফাতকে অপহরণ করে ৪০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে।
রিফাতের পরিবার মুক্তিপণ দিতে না পারায় তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে পরিত্যক্ত ঘরের ভেতর ফেলে রাখে। ঘটনার দিন রাতেই শিশুটির মা সুফিয়া আক্তার লাশ শনাক্ত করেন।
ঘটনার পরদিন মাসুম তাঁর গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর জেলার একটি থানায় আত্মসমর্পণ করে। ঘটনার দায় স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। আজ আদালত বিচারিকপ্রক্রিয়া শেষে মামলায় রায় ঘোষণা করেছেন।
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