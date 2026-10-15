Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে ৬ লাখ ১০ হাজার টাকার জাল নোটসহ গ্রেপ্তার ৪

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে ৬ লাখ ১০ হাজার টাকার জাল নোটসহ গ্রেপ্তার ৪
গ্রেপ্তার চার আসামি। ছবি: জেলা পুলিশের সৌজন্যে

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ৬ লাখ ১০ হাজার টাকার জাল নোটসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে জেলা পুলিশের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ফুলবাড়িয়া উপজেলার গোলাম মোস্তফা (৪৬) ও আবু সাইদ (২৫) এবং বরগুনার তালতলী উপজেলার আবদুর রশিদ ফকিরের ছেলে মোস্তফা ফকির (৪৮) ও রাজা বিশ্বাসের ছেলে ইসমাইল বিশ্বাস (৪৯)।

পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, ফুলবাড়িয়া উপজেলার নাওগাঁও ইউনিয়নের রামপুর গ্রামে জাল নোটের বেচাকেনা চলছে। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে এক হাজার টাকার ৬১০টি জাল নোট জব্দ করা হয়। এ সময় জাল নোটের কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, জব্দ করা জাল নোটের উৎস, এর সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধী চক্রের সদস্যদের শনাক্ত করতে পুলিশি অনুসন্ধান ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জাল নোটের বিস্তার রোধ এবং এ ধরনের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশের অভিযান চলবে।

বিষয়:

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