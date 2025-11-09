Ajker Patrika

নেত্রকোনায় প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় এক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে (১৮) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, ভুক্তভোগীর পরিবার থানায় অভিযোগ করেছে। অভিযুক্ত বাবু মিয়া (২৪) ঘটনার পর থেকে পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

গত শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার শুনই ইউনিয়নের ইছাইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত বাবু মিয়া উপজেলার শুনই ইউনিয়নের ইছাইল গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য নান্দু মিয়ার ছেলে। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার জুমার নামাজের সময় কিশোরীর বাবা মসজিদে ছিলেন আর মা গিয়েছিলেন গোসল করতে। এই সুযোগে বাবু মিয়া প্রলোভন দেখিয়ে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী মেয়েটিকে একটি নির্জন ঝুপড়ি ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

খুলনায় কিশোর গুলিবিদ্ধ

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শান্ত (১৫) নামের এক কিশোর গুরুতর আহত হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানাধীন লতার মোড় ও লতার ব্রিজের মধ্যবর্তী স্থানে ঘটনাটি ঘটে।

আহত শান্তকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সন্ধ্যার পর ঢাকায় নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সে নগরীর রায়েরমহল এলাকার উত্তরপাড়া এলাকার বাসিন্দা ফয়সাল বিশ্বাস মন্টুর ছেলে।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, লতার মোড় থেকে একটি ভ্যানে করে লতার ব্রিজের দিকে যাচ্ছিল কিশোর শান্ত। এ সময় পাশ দিয়ে একটি মোটরসাইকেলে চড়ে যাওয়া তিনজন যুবক শান্তকে গুলি করে পালিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় সন্ধ্যার পরপরই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। তবে গুলিবিদ্ধ শান্ত এ ঘটনায় জড়িত গলাকাটা শাহিনকে চিহ্নিত করেছে।

সূত্রটি আরও জানায়, গুলিবিদ্ধ শান্ত বয়রা বাজার এলাকার একটি মুরগির দোকানে চাকরি করত। এ পেশার পাশাপাশি মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল শান্ত। মাদক কারবারের বিষয়কে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্রটি দাবি করে।

আড়ংঘাটা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) প্রদীপ সাহা রাত ৯টায় ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘ঘটনাটার খবর পেয়ে আমরা তদন্ত করছি। ওই কিশোরের বুকে একটি গুলি লেগেছে। তবে গুলিবিদ্ধ ওই কিশোরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল থেকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার কারণে ঘটনার কারণ জানতে একটু সময় লাগবে।’

‘ওকালতি যারা করে, তারা টাউট-বাটপার’—বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ। ছবি: সংগৃহীত
মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ। ছবি: সংগৃহীত

আইনজীবীদের নিয়ে কটূক্তি করায় বরিশাল-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদের বিরুদ্ধে বরিশালে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।

রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করেন বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত আদেশের জন্য রেখেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী নাজমুল হাসান।

‘ওকালতি যারা করে, তারা টাউট-বাটপার’—বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা‘ওকালতি যারা করে, তারা টাউট-বাটপার’—বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ৫ নভেম্বর বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের একটি জনসভায় মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ প্রকাশ্যে আইনজীবীদের উদ্দেশে অশালীন ও কটূক্তিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যে আইনজীবীদের ‘টাউট-বাটপার’ আখ্যা দিয়ে তাঁদের পেশাগত সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত হানেন।

তাঁর এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আইনজীবী সমাজসহ সাধারণ মানুষের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন (৬ নভেম্বর) বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সম্পাদকসহ সব আইনজীবী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ওই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সভায় ফরহাদকে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরে ৭ নভেম্বর ফরহাদ বরিশাল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁর ওই বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে আইনজীবী নেতারা সেই ক্ষমা গ্রহণ না করে আদালতের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান লিংকন বলেন, একজন সাবেক সংসদ সদস্য ও দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁর এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি পেশাজীবীদের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছেন।

আমাকে দল থেকে বহিষ্কারের জন্য জামায়াত চেষ্টা করেছে: ফজলুর

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
ইটনায় বিএনপির কর্মী সম্মেলনে অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইটনায় বিএনপির কর্মী সম্মেলনে অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশে-বিদেশে বড় ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে আমাকে দল (বিএনপি) থেকে স্থায়ী বহিষ্কারের জন্য জামায়াত চেষ্টা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে বিএনপির প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান।

আজ রোববার কিশোরগঞ্জের ইটনায় বিএনপির কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমাকে জামায়াতে ইসলামী টাইটেল দিয়েছে ‘‘ফজু পাগলা’’। বাংলাদেশে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ অনেক মসজিদ আছে।

‘কিন্তু কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদকে মানুষ সবচেয়ে বেশি সম্মান করে। কোটি কোটি টাকা, স্বর্ণ, ডলার, পাউন্ড এই পাগলা মসজিদের দানবাক্সে পড়ে। সম্মান কত! কাজেই পাগলা মসজিদের কিশোরগঞ্জের সন্তান ‘‘ফজু পাগলা’’। আর যারা আমাকে এই উপাধি দিয়েছে, তাদের ধন্যবাদ দিলাম।’

ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমি গত ৮ সেপ্টেম্বর ইটনায় এসেছিলাম। আপনারা রেকর্ড ব্রেক করে ইটনার সমস্ত সংগঠনের নেতা-কর্মী ও জনতা আমার দুর্দিনে–দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

‘বাংলাদেশ এখন এমন একটা জায়গায় গেছে, জয়ের অনেক বাবা আছে, কিন্তু পরাজয় এতিম। যখন আমাকে দল সাসপেন্ড করল, বাইরের লোকজন সবাই মনে করেছিল—ফজলুর রহমান বিপদে পড়ে গেল। তখন আমার জন্মস্থান ইটনার সমস্ত নেতা-কর্মী, ছাত্র-জনতা আপনারা এমনভাবে আমার পাশে দাঁড়ালেন, সারা দুনিয়া অবাক হয়ে গেল যে এই লোকটা কী? এই লোকটারে যে কয় ‘‘ফজু পাগলা’’, ইটনা থানার সব মানুষ পাগল নাকি!’

ফজলুর রহমান বলেন, ‘অনেকেই মনে করেছিল, আমি নাকি মনোনয়ন পাব না। আমি সেপ্টেম্বর মাসে ইটনায় আমার বক্তব্যে প্রথম জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি নির্বাচন করব কি না, বলুন তো? আপনারা হাজার হাজার হাত তুলে সমর্থন দিয়ে বলেছিলেন—ইয়েস। নির্বাচন করবেন।

‘আমি একটা কথা ফাঁক দিয়ে বলেছি, বুঝবার জন্য। তাহলে আমি ধানের শীষ চাই? আপনারা হাজার হাজার মানুষ আবারও হাত তুলেছিলেন। আপনারা বলেছিলেন, ফজলুর রহমানও চাই, ধানের শীষও চাই।’

মনোনয়ন প্রসঙ্গে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘আমি জানতাম এবং প্রতিদিন বলতাম—আমার দল আমাকেই মনোনয়ন দেবে। আপনারা সবাই একটু শঙ্কার মধ্যে ছিলেন। কারণ, আমার বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে বড় অপপ্রচার ছিল। জামায়াত শত শত কোটি টাকা খরচ করেছে দেশে-বিদেশে। আমাকে দল থেকে একদম বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য জামায়াত চেষ্টা করেছে।

‘কিন্তু আমার দল বিএনপি, আমার দলের নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, দেশনায়ক তারেক রহমান আমাকে মনোনয়ন দিয়ে ইটনা, অষ্টগ্রাম, মিঠামইনের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে বলে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।’

ফজলুর রহমান উপস্থিত নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনারা কি আমার মনোনয়নে খুশি হয়েছেন?’ এ সময় ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে উপস্থিত জনতা হাততালি দেয়।

ফজলুর রহমান বলেন, ‘আপনারা যখন মনে করেছিলেন আমাকে মনোনয়ন দেবে না, তখন ইটনা থানার ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়েছিল। আমি যদি আল্লাহর রহমতে, মানুষের দয়ায় ও নেতা-কর্মীদের কাজে এই এলাকার এমপি হতে পারি, তাহলে আমি এলাকার ভাগ্য পরিবর্তন করে দেব, ইনশা আল্লাহ।’

উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস এম কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে কর্মী সম্মেলনে ফজলুর রহমানের সহধর্মিণী অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম রেখা, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি মো. মনির উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পলাশ রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল ইসলাম জুয়েল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমেশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক স্বামীকে শায়েস্তা করতে যুবদল নেতাকে ভাড়া নারীর

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
শহিদুল ইসলাম । ছবি : সংগৃহীত
শহিদুল ইসলাম । ছবি : সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে এক যুবদল নেতার নেতৃত্বে শহিদুল ইসলাম (৩০) নামের এক নির্মাণশ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার গোড়াই শিল্পাঞ্চলে এই হত্যার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ উঠেছে, সাবেক স্বামী শহিদুলকে শায়েস্তা করতে যুবদল নেতাকে ভাড়া করেন নাসরিন বেগম নামের এক নারী। ঘটনার পর পুলিশ নাসরিনকে গ্রেপ্তার করেছে।

আজ রোববার সকালে শহিদুলের বোন আলেয়া বেগম বাদী হয়ে মির্জাপুর থানায় হত্যা মামলা করেছেন। এতে শহিদুলের সাবেক স্ত্রী নাসরিন, যুবদল নেতা সকাল মাহমুদ, রবিন শেখ, ছাত্রদল নেতা তৌফিক ওমরের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও সাত-আটজনকে আসামি করা হয়েছে।

নিহত নির্মাণশ্রমিক শহিদুল ইসলামের বাড়ি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে। তিনি মির্জাপুরের গোড়াই জোড়পুকুর পাড় এলাকায় থেকে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। অন্যদিকে শহিদুলের সাবেক স্ত্রী নাসরিনের বাড়ি মির্জাপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের পারদিঘী গ্রামে।

গ্রেপ্তার আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে পুলিশ জানায়, শহিদুলের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় স্ত্রী নাসরিনের কয়েক মাস আগে ছাড়াছাড়ি হয়। কিন্তু সংসার করার সময় তাঁদের অন্তরঙ্গ কিছু ছবি ও ভিডিও শহিদুলের মোবাইল ফোনে ধারণ করা হয়েছিল। বিচ্ছেদের পর সেই ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে শহিদুল নাসরিনকে অনৈতিক কাজ করতে চাপ দিচ্ছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শহিদুলের মোবাইল ফোনে থাকা ছবি ও ভিডিও উদ্ধারের জন্য গোড়াই ইউনিয়ন যুবদলের দপ্তর সম্পাদক সকাল মাহমুদসহ যুবদল, ছাত্রদল, শ্রমিক দলের কয়েকজন নেতাকে ভাড়া করেন নাসরিন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে যুবদল নেতা সকাল মাহমুদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিন শেখ, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি তৌফিক ওমরসহ অজ্ঞাতনামা আসামিরা জোড়পুকুর পাড় এলাকায় গিয়ে শহিদুলকে এলোপাতাড়ি পেটায়। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কুমুদিনী হাসপাতালে নেওয়ার পথে শহিদুল মারা যান।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত নিহত ব্যক্তির সাবেক স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

