Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ঘরে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই বোনের মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ঘরে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই বোনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ভালুকায় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের কাতলামারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ওই এলাকার শাহাবুদ্দিনের দুই মেয়ে নাহিদা (৭) এবং ফাতেমা (৩)।

ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল ইসলাম দুই শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ওই গ্রামের শাহাবুদ্দিন নতুন টিনশেড ঘর তুলেছেন। ওই ঘরে বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য লাইন টানা হচ্ছিল। ওই তারের লিকেজ থেকে স্টিলের দরজায় বিদ্যুতায়িত হয়। ওই সময় দুই শিশু ঘরের ভেতরে ছিল। দরজা খুলে বাইরে বের হওয়ার সময় তারা বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

ওসি আরও বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে নিহত হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

ভালুকাবিদ্যুতায়িতমৃত্যুময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
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