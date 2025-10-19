Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কিশোরগঞ্জ

নতুন সার নীতিমালায় ৫ কোটি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—দাবি বিক্রেতাদের

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

লাইসেন্সধারী খুচরা সার বিক্রেতাদের জন্য ২০০৯ সালের নীতিমালা বহাল রাখার দাবিতে কিশোরগঞ্জে মানববন্ধন করেছে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) সংগঠনের সদর উপজেলা শাখার উদ্যোগে উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে এ মানববন্ধন হয়। এতে উপজেলার ৫১ জন খুচরা সার বিক্রেতা অংশ নেন। পরে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) মাধ্যমে কৃষিসচিব বরাবর স্মারকলিপি দেন তাঁরা।

মানববন্ধনে বক্তারা জানান, বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পেরেছেন, সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে কৃষি উপদেষ্টা জানিয়েছেন—দেশজুড়ে লাইসেন্সধারী খুচরা সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিত করা হবে। দেশে খুচরা সার বিক্রেতা বলে কোনো মহলকে আর পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হবে না।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, নতুন নীতিমালায় খুচরা বা ক্ষুদ্র সার বিক্রেতা রাখা হচ্ছে না। এতে ৪৪ হাজার খুচরা সার বিক্রেতার দীর্ঘদিনের ব্যবসা হুমকির মুখে পড়বে। অথচ প্রান্তিক কৃষকদের কাছে সার তাঁরাই পৌঁছে দেন। তাঁদের বাদ দিলে ৫ কোটি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালের বিদ্যমান নীতিমালায় দীর্ঘদিন ধরে খুচরা পর্যায়ে সার বিক্রির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ নীতিমালা বহাল থাকলে কৃষক সহজে সার পাবেন আর বিক্রেতারাও ন্যায্যভাবে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবেন। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত না করতে হলে পুরোনো অধ্যাদেশ বহাল রাখা এখন সময়ের দাবি।  

সংগঠনটির সভাপতি মো. হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন মুখপাত্র মো. সালাহউদ্দিন, সহসভাপতি মো. ফাইজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো. তৈমুর আকন্দ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তাকবির ভূঁইয়া, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সালাহউদ্দিন, ক্রীড়া সম্পাদক সাব্বির হোসাইন প্রমুখ।

এ বিষয়ে কথা বলতে সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জয়নুল আলম তালুকদারকে কল দিলেও তিনি তা ধরেননি।

ইউএনও মো. কামরুল হাসান মারুফ বলেন, ‘স্মারকলিপি পেয়েছি। স্মারকলিপিটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর পাঠিয়ে দেব।’

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগলাইসেন্সজেলার খবরমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

আন্দোলনের মধ্যেই ফের বাড়ল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

এইচএসসির ফল বিপর্যয়ে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি

এইচএসসির ফল বিপর্যয়ে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি

অস্ত্র নিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৪

অস্ত্র নিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৪

দুবলার চরে রাসপূর্ণিমা শুরু ৩ নভেম্বর, ৫ রুট নির্ধারণ বন বিভাগের

দুবলার চরে রাসপূর্ণিমা শুরু ৩ নভেম্বর, ৫ রুট নির্ধারণ বন বিভাগের

নতুন সার নীতিমালায় ৫ কোটি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—দাবি বিক্রেতাদের

নতুন সার নীতিমালায় ৫ কোটি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—দাবি বিক্রেতাদের