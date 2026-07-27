Ajker Patrika
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খুলনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘গ্রেনেড বাবুর’ ৩ সহযোগী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ২১: ৫৮
খুলনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী ‘গ্রেনেড বাবুর’ ৩ সহযোগী গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার ‘গ্রেনেড বাবুর’ তিন সহযোগী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশের তালিকায় থাকা খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী রনি চৌধুরী বাবুর (গ্রেনেড বাবু) তিন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি)।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নগরীর ৩ নম্বর কাশেম সড়কের বাসিন্দা শেখ আসাদুজ্জামান মিথুন (২৮), বসুপাড়া এতিমখানা মোড়ের বাসিন্দা টিপু হাওলাদার (২৯) ও খালিশপুর থানা পলিটেকনিক কলেজ মোড়ের বাসিন্দা এনামুল হক ইমন (২০)।

খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, শেখ আসাদুজ্জামান মিথুন শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর একান্ত সহযোগী। তাঁকে নগরীর রূপসা ঘাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আজ দুপুরের পর তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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