ছাত্রীকে ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা, শিক্ষকের ৭ বছরের কারাদণ্ড
খুলনার রূপসায় নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক এসএম মাহাবুবুর রহমানকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ১ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ মামলার অপর দুই আসামিকে খালাস দিয়েছেন আদালত।
আজ সোমবার খুলনা জেলা শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. রাখিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী আজমুন শিকদার রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ওই ছাত্রী বিদ্যালয়ে পড়ার সময় শিক্ষক মাহাবুবুর রহমানের কাছে প্রাইভেট পড়ত। একপর্যায়ে শিক্ষক তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন বলে অভিযোগ। পরে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে তাঁকে নিয়মিত ধর্ষণ করা হতো বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়।
আইনজীবীর ভাষ্য অনুযায়ী, পরে শিক্ষক বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানালে ২০২৪ সালের ২৪ জুলাই ওই ছাত্রী গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনায় ছাত্রীর মা বাদী হয়ে মামলা করেন।
মামলায় বিচারিক কার্যক্রম শেষে আদালত শিক্ষক এসএম মাহাবুবুর রহমানকে দণ্ড দেন এবং অপর দুই আসামিকে খালাস দেন।