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সতর্কতামূলক নির্দেশনা প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দিল খুলনা জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
সতর্কতামূলক নির্দেশনা প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা দিল খুলনা জেলা পুলিশ
প্রতীকী ছবি

খুলনায় পুলিশ সদস্যদের নিরাপত্তায় জারি করা সতর্কতামূলক নির্দেশনা নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে খুলনা জেলা পুলিশ। নির্দেশনাটি কেবল পুলিশ সদস্যদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ সুপারের দপ্তর।

আজ রোববার সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে পাঠানো এক ব্যাখ্যায় বলা হয়, , আদেশটি শুধুমাত্র খুলনা জেলা পুলিশের সদস্যদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। এটি কোনোভাবেই খুলনা জেলা পুলিশের নিয়মিত কার্যক্রম সীমিত করা কিংবা জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে নেতিবাচক কোনো বার্তা দেওয়ার উদ্দেশে জারি করা হয়নি।

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খুলনার পুলিশ সুপার সরকার ওমর ফারুকের বরাত দিয়ে ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়, নির্দেশনাটি প্রকাশের বিষয়টি তদন্তে ইতিমধ্যে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে এ ঘটনায় কারও দায়িত্বহীনতা বা বিধিবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিভাগীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যাখ্যায় বলা হয়, খুলনা জেলা পুলিশ দৃঢ় মনোবল ও পেশাদারত্বের সঙ্গে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিংবা অভ্যন্তরীণ নির্দেশনা নিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের নিয়মিত কার্যক্রম ব্যাহত করবে না। এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

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উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দায়িত্ব পালন শেষে রূপসা ফেরি পার হয়ে রিকশায় নগরীর সিমেট্রি রোডের পুলিশ ক্লাবে যাচ্ছিলেন পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. শাহ আলম। পথে খানজাহান আলী রোডে কলেজিয়েট স্কুলের কাছে তিনজন ছিনতাইকারীর হামলার শিকার হন তিনি। বর্তমানে তিনি ঢাকায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সদস্যদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দায়িত্ব পালন শেষে, বিশেষ করে গভীর রাতে সাদা পোশাকে চলাচলের সময় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার বিষয়ে সতর্ক করতে গত শুক্রবার রাতে পুলিশ সুপার, খুলনার স্বাক্ষরে একটি আন্তবিভাগীয় নির্দেশনামূলক অফিস আদেশ জারি করা হয়।

বিষয়:

খুলনা জেলাপুলিশনিরাপত্তাখুলনা বিভাগ
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